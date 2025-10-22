Ayudas estatales de 27 millones para agricultores de Sevilla afectados por el incendio de Burguillos y Castilblanco

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores afectados por el incendio que el pasado mes de junio arrasó zonas de Burguillos y Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) recibirán 27 millones de euros en ayudas para compensar los daños sufridos en su actividad. El Gobierno de España ha aprobado este martes la concesión directa de estas ayudas, incluidas en el Real Decreto aprobado en el último Consejo de Ministros, que regula las compensaciones destinadas a paliar los efectos de los incendios registrados durante el verano.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla en una nota, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima que estas ayudas tendrán unos 4.000 beneficiarios, de los que 1.500 son ganaderos en extensivo.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano ha enmarcado que "el Ejecutivo ha actuado con la mayor urgencia para apoyar a las explotaciones sevillanas que sufrieron daños importantes" y que la respuesta será "ágil, eficaz y sin burocracia añadida", en relación con la concesión anunciada por el Consejo de Ministros en el que se incluye a Burguillos y Castilblanco de Los Arroyos entre los 224 municipios afectados.

En total, los grandes incendios recogidos en el Real Decreto calcinaron entre junio y septiembre 350.000 hectáreas, de las que 10 % corresponden a superficie de cultivo.

La gestión y concesión de estas ayudas se realizará de oficio por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion, sin que los interesados deban realizar ningún tipo de trámite.

El objetivo es que las ayudas estén concedidas y abonadas antes del 31 de diciembre de 2025. Estas subvenciones serán compatibles con las indemnizaciones de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España.

Tendrán derecho a la ayuda los titulares de las explotaciones agrarias afectados por los grandes incendios que tengan unos ingresos agrarios declarados a la Administración tributaria superiores a 1.000 euros en el año 2024, y siempre que las parcela agrícola o explotación ganadera correspondiente estén correctamente inscritas en los registros oficiales.

La ayuda será el equivalente al 20% de los ingresos agrarios, y se establecen un límite mínimo de 1.500 euros para todos aquellos beneficiarios a los que el cálculo resulte inferior a esta cifra y un tope máximo de 10.000 euros para los casos en que resulte una cantidad superior.

Estos límites se ampliarán a 6.000 y 16.000 euros respectivamente para los agricultores y ganaderos que hayan sido indemnizados por el seguro agrario por daños causados por los incendios, según ha detallado la Subdelegación.

Los nuevos agricultores y ganaderos que hayan iniciado su actividad en el año 2025 con la condición de joven establecida en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) y hayan presentado por primera vez la solicitud única en esta campaña, tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.

Así mismo, con el objeto de promocionar y apoyar el sistema de seguros agrarios y dar un apoyo adicional a los agricultores y ganaderos que los hayan suscrito, el real decreto eleva la subvención del ministerio a la contratación del seguro hasta un 70 % del coste de la póliza.