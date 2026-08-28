El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) abre las terceras ayudas para la obtención del carnet de conducir B y C

Archivo - Sevilla.-El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra concede ayudas al carné de conducir a 486 personas desempleadas - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado la próxima apertura de la tercera edición de ayudas para la obtención de los permisos de conducir B y C, con un plazo de solicitud que dará comienzo el martes, 1 de septiembre, y se mantendrá en la sede municipal hasta el domingo 20.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, la iniciativa ha sido orientada a "mejorar la empleabilidad" de los alcalareños, de manera que será abierta a toda la ciudadanía empadronada durante un año como mínimo, en situación de desempleo o jornada parcial hasta el 50 por ciento.

Con una mayor baremación para los jóvenes de hasta 30 años, las ayudas se otorgarán a todos los solicitantes hasta que estén adjudicados todos los fondos, valorados en un presupuesto de 80.000 euros.

Entre las condiciones de la propuesta, el Gobierno municipal ha destacado la posibilidad de subvencionar el total de los gastos asociados a la obtención del carnet, con un máximo de 700 euros en el caso del permiso de clase B y 1.400 euros para el de clase C, con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) incluido.

Igualmente, el proyecto favorecerá la economía local, dado que requerirá tanto la superación de la formación en una autoescuela alcalareña como la entrega de una acreditación de asistencia a las clases obligatorias.

El permiso de conducción B permite conducir automóviles de hasta 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada y un máximo de 9 plazas (conductor incluido), mientras el permiso C habilita para la conducción de camiones simples sin límite de carga y vehículos de transporte de pasajeros de hasta 18 pasajeros, permitiendo además arrastrar un remolque de hasta 1.500 kilos.