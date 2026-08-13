El Ayuntamiento de Huévar (Sevilla) trabaja para la "puesta a punto" del curso escolar

Mantenimiento del CEIP Posadas Carvajal - AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Huévar del Aljarafe (Sevilla), Israel Álvarez, y la concejala del municipio Isabel María Romero, han visitado las sedes 1 y 2 del CEIP Posadas Carvajal, para comprobar cómo se desarrollan los trabajos que se ha llevado a cabo desde el Ayuntamiento para atender las necesidades planteadas por el centro.

Según ha detallado el Consistorio municipal en una nota de prensa, el objetivo ha sido que todo esté preparado y en las mejores condiciones para cuando comience el nuevo curso escolar, con el fin de que los más pequeños del municipio "no se vean perjudicados" por el retraso de una actuación, que ya "debería haber estado planteada antes de llegar el actual equipo de Gobierno al Ayuntamiento".

Asimismo, el alcalde ha señalado que se ha trabajado de manera coordinada con la dirección del centro, "atendiendo las necesidades que se nos trasladan y haciendo seguimiento directo de las actuaciones".

En esta misma línea, el alcalde del municipio ha recordado que su equipo y él asumieron el gobierno municipal el 24 de julio, "y se ha perdido un tiempo precioso", aunque han aseverado "estar trabajando en ello".