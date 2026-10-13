El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) acerca a alumnos de primaria la historia, tradiciones y patrimonio local

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha iniciado la programación educativa municipal del curso 26/27 con 'Conociendo Mairena', una actividad que invitará a los escolares a descubrir los lugares más representativos de su localidad y conocer mejor su historia, su patrimonio y sus tradiciones.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, un grupo de 25 estudiantes de 3º de Primaria del CEIP Santa Teresa ha sido el encargado de inaugurar dicha iniciativa. Y a través de recorridos por el municipio, ha podido acercarse a Mairena con visitas a enclaves emblemáticos y el acompañamiento de personas que conocen de primera mano la historia y la evolución de la localidad.

De esta manera, la delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos, ha defendido que el consistorio contribuye a "fortalecer el sentimiento de comunidad y de pertenencia a una localidad que no deja de crecer".

Asimismo, 'Conociendo Mairena' ha sido la primera de las actividades de la programación educativa municipal del curso, en la que participarán cerca de 600 estudiantes de Primaria durante el primer trimestre del curso.

En esta línea, De Pablos ha afirmado que la propuesta forma parte de la programación educativa municipal, que reúne alrededor de 30 actividades para "complementar la formación de los centros educativos durante todo el curso y aportar, de esta manera, a la calidad de vida de las familias maireneras".

Además, la oferta incluirá iniciativas culturales, deportivas, medioambientales y de conocimiento del municipio, así como propuestas adaptadas a alumnado con necesidades específicas.

Entre las novedades figuran 'Jóvenes del 27', para 3º de ESO; 'Jóvenes y pantallas. Uso y riesgos en los entornos digitales', para 6º de Primaria; y 'Operación Ciudad Sana: el papel de los insectos', para 5º de Primaria. También continúan actividades consolidadas como 'Natación Escolar', 'Aprende a mirar un cuadro' y 'Equinoterapia'.