El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) adjudica por 153.000 euros la ampliación de la flota de Servicios a la Ciudadanía

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha adjudicado por 153.000 euros la ampliación de la flota de Servicios a la Ciudadanía, con dos nuevos vehículos de mantenimiento urbano, conservación de la vía pública y otras actuaciones, dentro del sexto y último eje del plan Mairena Al Día.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, incorporará un vehículo industrial ligero sobre chasis equipado con carrocería y sistema multibasculante, destinado al transporte de materiales, herramientas y equipos necesarios para los trabajos de mantenimiento urbano y conservación de la vía pública; y un vehículo ligero sobre furgón equipado con una plataforma elevadora para realizar trabajos en altura de hasta dos personas.

De esta manera, el vehículo con plataforma elevadora permitirá realizar trabajos relacionados con el mantenimiento de infraestructuras municipales, el alumbrado público, la señalización, la poda y otras actuaciones que requieran acceso en altura.

En este sentido, la administración local contará con los dos nuevos vehículos en un plazo máximo de cinco meses, tal y como ha manifestado el concejal delegado de Infraestructuras y Servicios a la Ciudadanía, José Luis Girón, quien ha señalado que ampliarán los medios de nuestros servicios municipales para "responder mejor a las necesidades del día a día y atender con más rapidez los trabajos que necesita Mairena".

En contexto, esta actuación forma parte de Mairena Al Día, el plan con el que el Ayuntamiento ha inviertido más de 11 millones de euros para modernizar seis grandes servicios esenciales del municipio: jardinería, acerados, alumbrado, alcorques, pintura de los centros educativos públicos y flota de Servicios a la Ciudadanía desde 2023.