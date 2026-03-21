El Ayuntamiento reconoce a Martín Casillas y Grupo Integra por su aportación al proyecto 'Replanta Sevilla'

Francisco Herrero (i) y Evelia Rincón, en el reconocimiento a los grupos Martín Casillas e Integra por su aportación al proyecto 'Replanta Sevilla'. - AYTO. DE SEVILLA

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Cámara de Comercio han reconocido a Grupo Martín Casillas y Grupo Integra por su colaboración con el proyecto 'Replanta Sevilla', mediante la colocación de dos nuevas placas conmemorativas junto a los grupos de árboles plantados gracias a sus aportaciones. En el acto han participado la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, y el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero.

Esta iniciativa de colaboración público-privada, impulsada por la Fundación Cámara de Comercio en colaboración con el Consistorio, ha permitido hasta el momento la plantación de más de 300 árboles en distintos puntos de la ciudad, informa en una nota de prensa.

Un esfuerzo que ha sido posible gracias a la implicación de 32 corporaciones sevillanas, que han financiado con casi 70.000 euros esta acción de reforestación urbana, remarca el Consistorio. En esta ocasión, se han incorporado 30 árboles al proyecto: 15 en la avenida Menéndez Pelayo, junto a los Jardines de Murillo, gracias a la aportación de Grupo Integra, y otros 15 en la Puerta de Jerez, financiados por Grupo Martín Casillas.

Estas actuaciones se realizan siguiendo los criterios técnicos del Servicio de Parques y Jardines para la elección de especies, la idoneidad de la época y el lugar de plantación, en coherencia con la estrategia municipal de refuerzo del arbolado urbano.

En este sentido, Evelia Rincón ha destacado que 'Replanta Sevilla' "demuestra que la colaboración entre instituciones y empresas puede traducirse en proyectos concretos que contribuyen a aumentar el patrimonio verde de la ciudad y a hacer una Sevilla más habitable y sostenible".

La delegada ha subrayado, además, el compromiso del Ayuntamiento con el aumento del patrimonio verde de Sevilla, al tiempo que ha recordado que este año está prevista la plantación de cerca de 6.500 árboles en la ciudad, "dentro de la campaña de plantaciones más ambiciosa de la que se tiene registro".

Por su parte, Francisco Herrero ha puesto en valor la implicación del tejido empresarial sevillano en una iniciativa que permite seguir sumando esfuerzos en favor de una ciudad más verde. Asimismo, los ciudadanos pueden colaborar a través de la plataforma 'Replanta Sevilla 2.0', en la web 'replantasevilla.com', que permite apadrinar la plantación de un árbol dentro de la próxima campaña municipal.

'Replanta Sevilla' surgió tras los efectos de la borrasca Bernard, en otoño de 2023, como un proyecto de colaboración público-privada entre la Fundación Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Sevilla, y se ha consolidado como una vía de cooperación para contribuir a la recuperación del arbolado urbano y seguir reforzando el patrimonio verde de la ciudad.