El Ayuntamiento de Sevilla acerca la prevención cardiovascular a la ciudadanía con una jornada en Pino Montano

Foto de familia, con la delegada municipal Blanca Gastalver en el centro, con ocasión de una nueva edición de la jornada ‘Sevilla Cardiosaludable’. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Salud, celebra este jueves, 12 de marzo, una nueva edición de la jornada 'Sevilla Cardiosaludable' en la Plaza Diputado Ramón Rueda, frente al mercado de abastos de Pino Montano, entre las 10 y las 14 horas. La delegada de Salud, Blanca Gastalver, ha participado en esta iniciativa de sensibilización y prevención, orientada a promover hábitos de vida saludables y a acercar la promoción de la salud a los sevillanos, junto al delegado del Distrito Norte, Juan de la Rosa.

"Queremos llevar la prevención allí donde está la gente, facilitando información, pruebas útiles y orientación profesional para que los sevillanos puedan cuidar mejor de su salud cardiovascular", señala Gastalver en una nota de prensa del Consistorio. A lo largo de la jornada, los asistentes han podido acceder de forma ágil y accesible a diferentes actividades vinculadas al cuidado de la salud.

Entre ellas, se han incluido la evaluación del riesgo cardiovascular y el control de parámetros de salud, la valoración de la masa corporal y el asesoramiento nutricional, el consejo clínico y la orientación sanitaria, el screening de patología de la retina, las recomendaciones de salud bucodental, la evaluación del estrés y un breve taller de relajación con apoyo de realidad virtual, así como prácticas de reanimación cardiopulmonar y un taller de alimentación saludable y sostenible.

Además, cada participante ha podido llevarse un pasaporte saludable con los resultados obtenidos en las distintas pruebas para entregarlo posteriormente a su médico y facilitar así su seguimiento sanitario.

La actividad ha contado con la colaboración del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos, Anadis, Sandoz, el Colegio de Enfermería, Quirónsalud, el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, y los colegios de Farmacéuticos, de Psicología de Andalucía Occidental y de Dentistas de Sevilla.

Durante toda la mañana también se han repartido folletos informativos, pequeños obsequios relacionados con la salud, reforzando el carácter divulgativo y participativo de esta cita.