El Ayuntamiento de Sevilla activa el dispositivo especial de seguridad para la Semana Santa 2026

Primera reunión del Cecop en el Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este viernes una reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en la que se ha activado el dispositivo especial para la Semana Santa 2026.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, este órgano municipal, junto al Consejo de Hermandades, es el encargado de coordinar el dispositivo especial y en dichas reuniones están representados la Policía Local, los Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía adscrita, 061 y todas la áreas municipales implicadas, entre otros.

El alcalde, José Luis Sanz, ha agradecido a todos los cuerpos policiales, voluntarios y funcionarios "el sobresfuerzo que se hace desde todas las áreas municipales de cara a la Fiestas de Primavera para que todo esté a punto en la ciudad y ha pedido a los sevillanos que disfruten de la Semana Santa con las cautelas propias de una semana en la que convive tanta gente en un espacio reducido de la ciudad".

En una rueda de prensa posterior con los medios, Sanz ha destacado la "máxima coordinación y colaboración entras las administraciones". Asimismo ha señalado que se espera "una buena afluencia turística", especialmente de fuera del país.

Más de 3.000 profesionales, entre todos los servicios y áreas, velarán y garantizarán la seguridad y buen discurrir durante la Semana Santa.

MÁS DE UN CENTENAR DE ACTUACIONES PREVIAS

La Gerencia de Urbanismo ha ejecutado más de 370 actuaciones de mejora en pavimentos y mobiliario urbano durante los días previos a la Semana Santa. En alumbrado público, se han realizado mediciones y elevación de cables, y se prevé el apagado en 61 calles para realzar las procesiones.

En materia comercial, se prohíbe la venta de bebidas en determinados sectores durante el paso de cofradías, salvo excepciones concretas, y se mantienen restricciones horarias en zonas acústicamente saturadas, incluyendo la prohibición de venta de alcohol entre las 22,00 y las 08,00 horas.

Asimismo, los establecimientos que sirven alcohol durante la Madrugada deberán cerrar de 03,00 a 06,00 horas, salvo en calles específicas donde el cierre será a la 01,00 horas. Se permite la venta exterior de bebidas no alcohólicas en envases limitados y productos como café o infusiones en vasos de cartón.

Lipasam desarrolla un plan especial con 811 trabajadores y 299 vehículos, incluyendo refuerzos de limpieza en itinerarios, instalación de papeleras y reparto de bolsas.

El servicio de Parques y Jardines ha realizado más de 4.000 actuaciones de poda y revisión del arbolado, especialmente en recorridos procesionales, además de plantaciones de temporada para mejorar la imagen de la ciudad. El dispositivo contará con más de 300 trabajadores.

Emasesa activa un operativo especial con vigilancia 24 horas para garantizar el abastecimiento y saneamiento. Incluye limpieza previa de imbornales, revisión de infraestructuras y control continuo durante la Semana Santa. Se instalarán 35 puntos de avituallamiento de agua en Sevilla y se habilitan canales de atención ciudadana para incidencias.

Como novedad tecnológica, se instalarán entre 30 y 40 sensores para medir la afluencia de personas en tiempo real. Esta información, junto con la localización de las cofradías, estará disponible en la App Sevilla para facilitar la movilidad mediante un sistema de "semáforo" de ocupación.

Tussam incrementa la oferta de transporte público en un 20% respecto a una semana normal, con aumentos significativos en días clave como Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo. Se refuerzan especialmente las líneas radiales, se modifican recorridos y terminales, y se amplían horarios, incluyendo servicio nocturno continuo en la Madrugada.

El Ayuntamiento de Sevilla desplegará un dispositivo sanitario para la Semana Santa, en coordinación con el Cecop y el 061, para dar una respuesta rápida ante cualquier incidencia en los recorridos y en las zonas de mayor concentración de personas. Contará con 220 desfibriladores.