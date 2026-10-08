El Ayuntamiento de Sevilla admite 11 de las 21 enmiendas "válidas" de la oposición a las Ordenanzas Fiscales de 2027

El delegado municipal de Hacienda, Juan Bueno, en la presentación del proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo año- AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha admitido once de las 23 enmiendas presentadas por la oposición al anteproyecto de Ordenanzas Fiscales, que serán votadas definitivamente en el Pleno Municipal del próximo jueves.

Al detalle, el Consistorio ha indicado que el PSOE ha presentado 13 enmiendas, de las cuales "diez no se podían tramitar porque procedimentalmente la enmienda no puede ser objeto de valoración al no haber sido incluido el artículo al que hacen referencia en el anteproyecto de modificación de ordenanzas fiscales". Las tres restantes sí han sido aceptadas las 3 mediante transaccionales", ha añadido.

Por su parte, Vox ha presentado 22 enmiendas, de las que ocho han sido retiradas en la comisión y dos "no se pueden tramitar porque procedimentalmente la enmienda no puede ser objeto de valoración al no haber sido incluido el artículo al que hacen referencia en el anteproyecto de modificación de ordenanzas fiscales". "Han sido aceptadas cinco enmiendas".

Igualmente, Podemos-IU ha presentado siete, de las que una ha quedado fuera "porque procedimentalmente la enmienda no puede ser objeto de valoración al no haber sido incluido el artículo al que hacen referencia en el anteproyecto de modificación de ordenanzas fiscales" y finalmente se han aprobado tres transaccionales.

En un audio remitido a los medios, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha defendido que han aceptado más de la mitad de las "enmiendas válidas" debido a que son "un Gobierno responsable" que "escucha, estudia cada propuesta con rigor y acepta las que se suman a nuestro objetivo". "Los sevillanos están notando la subida de los precios en las cestas de la compra, en las facturas y en la hipoteca", ha añadido.

Asimismo, ha avanzado que con estas ordenanzas esperan desde el Ejecutivo local que sirvan para "aliviar la presión fiscal y que Sevilla sea una ciudad mejor para vivir, para trabajar y para invertir". "Hemos dialogado, hemos llegado a acuerdos y estamos cumpliendo los plazos con consenso y con responsabilidad".

APROBACIÓN A EXPENSAS DEL VOTO DE VOX

Durante la comisión extraordinaria de Hacienda que se ha celebrando esta mañana en la Casa Consistorial, el PP ha aceptado cinco de las catorce alegaciones presentadas por Vox al proyecto fiscal para el próximo ejercicio, poco más del 30% de las mismas.

En concreto, han incorporado dos aportaciones relacionadas con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en cuanto a la modificación de los requisitos para el acceso a la bonificación por inicio de actividad empresarial y para incluir un nuevo tramo en las nuevas bonificaciones propuestas para el IAE por creación de empleo.

Además, el Gobierno de José Luis Sanz ha dado voto favorable a otras dos alegaciones sobre el incremento de las bonificaciones propuestas por fomento del empleo, tanto en el caso de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), llevando ambos a través de transacciones, que han sido incluidas en el texto final.

En cuanto a los partidos de la oposición, sólo le han aceptado dos enmiendas al PSOE, una para la inclusión de autónomos y microempresas en la bonificación por fomento del empleo del IBI, mientras que de Con Podemos-IU han incorporado tres relacionadas con ese mismo ámbito, todas ellas mediante añadidos del ejecutivo.