El Ayuntamiento de Sevilla afea al PSOE "crear una alarma donde no la hay" con la plaga de los naranjos

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón ha pedido al PSOE que "no creen una alarma donde no la hay" en relación a las críticas vertidas por el grupo municipal socialista acerca de una supuesta plaga en los narnajos, que "se estaría extendiendo por diversos barrios ante la falta de tratamiento", ya que se trata de una cuestión "que ocurre cada año, habitual con estas temperaturas y humedad y, que no afecta en absoluto al arbolado".

En una nota de prensa, Evelia Rincón ha señalado que los vecinos de Sevilla "pueden estar tranquilos", ya que los profesionales de Parques y Jardines "están revisando e inspeccionando" los naranjos y "actuando en aquellos que lo requieren, aplicando en estos casos un tratamiento respetuoso".

Asimismo, la edil de Parques y Jardines ha declarado que "es muy preocupante y una falta de respeto" que se esté cuestionando el criterio técnico de los profesionales que trabajan en este área municipal.

Por último, Rincón ha concluido que "es cuanto menos paradójico" que denuncien algo así "cuando ellos no tenían plan fitosanitario, lo que demuestra la falta de asesoramiento técnico del PSOE, que es fruto de su falta de profesionalidad".