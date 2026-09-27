El Ayuntamiento de Sevilla aprueba una ampliación de 2,9 millones en Emvisesa para modernizar 2.071 viviendas públicas

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una ampliación de capital de 2.980.923 euros a favor de la empresa municipal de vivienda Emvisesa que "permitirá la activación inmediata del Plan Hábitat Sevilla". Este importe será destinado a "la financiación íntegra que permita acometer, a lo largo del año 2026, la conservación, reparación y modernización de 20 promociones de vivienda pública en alquiler, beneficiando de manera directa a más de 2.000 familias mediante intervenciones técnicas que atienden demandas históricas de los inquilinos".

Según un nota de prensa del Consistorio sevillano, la aportación económica municipal "garantizará la actuación y rehabilitación de 20 inmuebles propiedad de Emvisesa distribuidos por la capital", en concreto, seis promociones en Pino Montano, cinco en Torreblanca, dos en Sevilla Este, dos en San Jerónimo, dos en Amate, dos en Nervión y una en el distrito Macarena.

En este sentido, las actuaciones que se van a acometer "gracias a esta ampliación de capital" responden a "diagnósticos técnicos en los edificios acordados tras reuniones de trabajo con administradores de fincas, presidentes de comunidad e inquilinos". El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado el "valor operativo" de este acuerdo afirmando que la responsabilidad de un Ayuntamiento "no termina cuando se entrega la llave de un piso".

Además, en palabras de Sanz, con esta inyección económica de casi tres millones de euros, demuestran que "el compromiso del equipo de gobierno con la vivienda pública es real". Gracias a este acuerdo, el Plan Hábitat Sevilla "podrá ejecutar obras e intervenciones que mejorarán las condiciones de vida en los barrios", ha detallado.

Así, el alcalde ha explicado que con este montante económico "se podrá renovar ascensores para garantizar la movilidad básica y mejorar la accesibilidad eliminando barreras arquitectónicas en edificios habitados por personas mayores o con movilidad reducida", al tiempo que "aumentar la eficiencia energética o acondicionar adecuadamente garajes y zonas comunes". En definitiva, con esta inversión cercana a los tres millones de euros "vamos a mejorar el bienestar cotidiano de más de 2.000 familias sevillanas", ha recalcado.

Dentro del mapa de actuaciones, la promoción M.C.1.2 de Sevilla Este constituye uno de los "proyectos principales del plan". En este complejo residencial, donde conviven más de doscientas familias, el Ayuntamiento invertirá 496.000 euros para la "renovación de zonas comunes e instalaciones en 225 inmuebles", lo que supone una asignación media de 2.203 euros por vivienda.

En esta línea, la rehabilitación del parque público existente "complementa el plan de promoción de VPO puesto en marcha por el gobierno de Sanz, que supera los 2.200 nuevos hogares entregados a través de Emvisesa". Con este acuerdo, el gobierno municipal "refuerza el posicionamiento estratégico de la capital de Andalucía en materia de vivienda".

"Sevilla está viviendo en la actualidad el mayor impulso de política de vivienda pública de las últimas décadas, Emvisesa ha puesto en marcha en tres años más de 2.200 nuevas viviendas protegidas", ha declarado el primer edil.

Asimismo, esas nuevas viviendas "son la prueba de una transformación sin precedentes en Sevilla que posiciona a nuestra ciudad como la segunda ciudad de España, únicamente superada por Madrid, en volumen de vivienda pública actualmente promovida y en fase de ejecución", ha subrayado el alcalde, quien ha asegurado que van a "continuar dando respuesta al principal problema de los sevillanos, ofreciendo posibilidades reales de acceso al hogar para miles de familias sevillanas".

Al hilo, Sanz ha incidido en que el equipo de gobierno "mantendrá firme su compromiso de seguir construyendo más viviendas protegidas en Sevilla" porque están "dando respuesta a la principal preocupación que tienen miles de familias en nuestra ciudad".

En concreto, ha remarcado que "es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Sevilla que un gobierno municipal diseña un plan específico para intervenir sobre el mantenimiento de su parque residencial público", un "paso pionero" que, según Sanz, "forma parte del mayor esfuerzo inversor que se ha realizado en nuestra ciudad en las últimas décadas en materia de vivienda".

En definitiva, desde la Administración local han afirmado que Sevilla "lidera este cambio de modelo" porque entienden que la política social de vivienda "no solo se defiende levantando nuevos edificios, sino garantizando la calidad, la seguridad y la dignidad de los hogares que ya pertenecen a todos los sevillanos".