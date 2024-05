El Ayuntamiento de Sevilla asegura que el PSOE carecía de proyecto para Fuensanta y afea su "traición" a la ciudad

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Sevilla ha afirmado este miércoles que el PSOE "no tenía proyecto" para la plaza Fuensanta y que "traiciona a la ciudad con esta actitud". Así, el delegado del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, Ignacio Flores, ha manifestado que el Gobierno local "no deja de mirar por los vecinos de todos los barrios, y tras once meses aún estamos enmendando el estado desastroso que presentaba Sevilla tras la desidia del PSOE durante años".

En ese sentido, Flores ha señalado que "no solo estamos escuchando las demandas de los ciudadanos de Sevilla Este, también estamos cumpliendo con ellos ofreciéndoles soluciones y proyectos reales a sus demandas históricas", tal como destaca el Consistorio en un comunicado en el que responde a las críticas vertidas por el grupo municipal socialista, que ha pedido que se acometa la tercera de las reurbanizaciones de plazas que se habían planificado en la barriada Andalucía Residencial.

En concreto, se trataría de las obras que corresponde a la plaza Fuensanta, "después de que en los anteriores mandatos se ejecutaran las de la plaza del Zapillo, donde se invirtieron 362.000 euros, y plaza de la Malagueta, con cargo esta última al contrato anual de conservación de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente", como han señalado desde el PSOE.

En opinión de Flores, "en el PSOE son unos traidores con la ciudad de Sevilla, ya que los culpables de la situación de abandono son ellos", ha manifestado el concejal 'popular', al tiempo que ha añadido que "tuvieron la oportunidad de llevar a cabo estas mejoras y no lo hicieron. Los sevillanos decidieron en las urnas un cambio en la ciudad y estamos cumpliendo con Sevilla en cada uno de sus barrios".

"Nos sorprende que el PSOE pida que se retomen proyectos o que se lleven a cabo actuaciones en la ciudad cuando ha tenido la oportunidad de apoyar un presupuesto para el avance y mejora de la misma y no lo han hecho, han mirado más por sus intereses partidistas que por los intereses de la ciudad y de los sevillanos", ha destacado el delegado del Distrito Este.

Asimismo, ellos --el PSOE-- "han tenido la oportunidad de aprobar modificaciones presupuestarias y no lo han hecho tampoco, porque siempre anteponen sus intereses partidistas". De esta manera, en el caso del Distrito Este, y al contrario que el PSOE, "ya se han comenzado las obras del Bus Eléctrico Rápido para conectar a los vecinos en poco más de 20 minutos con la estación de Santa Justa, con una inversión de 21 millones de euros".

"Además, hemos ampliado la lanzadera entre el estadio del Betis y el Prado de San Sebastián hasta Sevilla Este; se ha actuado y reasfaltado calles como las calles Hermanas de la Cruz, Juan Martínez Alcalde, Doctora Navarro Rodríguez o Sol de Invierno y Palmeras Reales, entre otras". Igualmente, "hemos retomado el mantenimiento del parque Infanta Elena, uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad y que hasta la llegada de este equipo de gobierno adolecía de mobiliario, fuentes en parque canino y presentaba un estado deplorable".

Por último, Flores ha destacado la inversión de 500.000 euros para la mejora de los colegios Carlos V y Ángel Ganivent, "dentro del plan de choque". "El PSOE no puede venir ahora a dar lecciones cuando son unos traidores con la ciudad y cuando este equipo de gobierno está haciendo todo cuánto puede por mejorar la ciudad pese a la situación heredada del PSOE", ha concluido.