El Ayuntamiento de Sevilla confirma la muerte de nuevos gansos del Parque del Tamarguillo, que ya han sido retirados

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado este sábado la muerte de nuevos gansos en el Parque del Tamarguillo, que eleva la cifra total de aves fallecidas en estos días a 62, aunque ha aclarado que "ya han sido retirados" y que "ha adoptado todas las medidas necesarias de prevención y sigue a la espera de las pruebas para determinar las causas de las muertes y no descartar ninguna posibilidad ante este suceso".

La delegada responsable del Área de Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal, Evelia Rincón, que ha supervisado los trabajos "desde el primer momento", ha señalado en una nota emitida por el Consistorio que aún se encuentran "trabajando para esclarecer la situación registrada en el Parque del Tamarguillo".

Ante este suceso y con el cierre actual del parque, se ha permitido el acceso a los propietarios y hortelanos de los huertos urbanos "con la recomendación de que no se acerquen a la laguna hasta que no esclarezcamos los hechos".

La institución municipal ha declarado que ha estado en reuniones con los citados responsables para poder "atender sus necesidades". Así, ha añadido que abrirán un par de horas el parque "para lo que necesiten", pero ha reiterado la recomendación de que "no se acerquen a la laguna".

La responsable municipal ha aclarado que "desde el primer momento" se ha activado un protocolo de seguimiento que incluye la recogida de ejemplares, el análisis de las aguas y la realización de necropsias para "determinar con rigor las causas".

Además, el Ayuntamiento ha insistido en que el cierre del parque tiene "carácter exclusivamente preventivo" y se mantendrá hasta contar "con plenas garantías de seguridad para la ciudadanía y la fauna". El Consistorio ha expresado que informará de los resultados de las investigaciones a medida que estén disponibles.

Por ello, en los próximos días seguirán atentos "por si aumentan los casos, mientras se están realizando distintos análisis, tanto a las aves como al agua del estanque, en laboratorios especializados dependientes de organismos oficiales y universidades", entre ellos centros del Ministerio de Agricultura, la Universidad de Córdoba y clínicas veterinarias acreditadas.

Estos estudios tienen plazos de respuesta distintos, por lo que algunos resultados se podrán conocer en los próximos días, mientras que otros "requieren de más tiempo de investigación".

El Gobierno municipal ha declarado que "todas las actuaciones se están llevando a cabo con criterios técnicos y científicos y con total transparencia" y ha pedido "responsabilidad y que se respete el trabajo de los profesionales municipales y de los expertos implicados en la investigación".