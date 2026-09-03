El Ayuntamiento de Sevilla culmina los reasfaltados de Ronda de Triana y López de Gomara

Ronda de Triana tras las recientes labores de reasfaltado llevadas a cabo por Urbanismo - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha finalizado el reasfaltado de las calles López de Gomara y Ronda de Triana, unas obras que se enmarcan dentro del Plan de obras de verano que se están llevando a cabo con un presupuesto de 2,2 millones de euros. Con su finalización, Ronda de Triana y López de Gomara se suman a los casi 180 kilómetros de calles y avenidas repavimentadas en la ciudad en tres años, dentro del ambicioso Plan de Mejora del Asfalto en Sevilla que busca recuperar la seguridad vial en la capital.

En el caso concreto del Distrito Triana, estas calles se unen a otras vías que llevaban años esperando su mejora, como el entorno de Graham Bell, Juan Díaz de Solís y Rubén Darío, o la barriada de Santo Ángel de la Guarda. En una nota de prensa, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que finalizan unas obras "muy demandadas" por los vecinos de Triana, "que llevaban años reclamando la renovación de estas calzadas".

"Con esta actuación seguimos avanzando en hacer de Sevilla una ciudad más segura, accesible y transitable, tanto para los conductores como para los peatones", ha añadido el concejal del ramo.

Del mismo modo, y en paralela a esta, se están llevando a cabo más de una veintena de actuaciones para la mejora de viarios y espacios públicos durante los próximos meses. En concreto, se trata de 28 actuaciones de mantenimiento y mejora de viarios localizados en ocho distritos de la ciudad.

Las obras, consistentes en su mayoría en la repavimentación de calzadas y o acerados, y en coordinación con los distritos, se llevarán a cabo en Los Remedios, Casco Antiguo, Bellavista-La Palmera, Triana, Nervión, San Pablo-Santa Justa, Este-Alcosa-Torreblanca, Norte y Macarena.

El delegado de Urbanismo ha remarcado la importancia de este tipo de intervenciones para el día a día de los sevillanos: "Reasfaltar calzadas que llevaban años abandonadas y renovar acerados no es solo una cuestión estética, es una cuestión de seguridad. Con estas obras seguimos avanzando en hacer de Sevilla una ciudad más segura, accesible y transitable, tanto para conductores como para peatones". Además, ha añadido, el edil, se apuesta por materiales de calidad "que garanticen que estas mejoras perduren en el tiempo".

EL DISTRITO ESTE CONCENTRA ACTUACIONES EN OCHO VÍAS

El que más actuaciones de este paquete concentra es el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, en el que se van a realizar obras en ocho calles. De este modo, se procederá a repavimentar las calzadas de los viarios Fernanda Calado Rosales, Flor de Retama, Flor de Papel, Taiwan, Flor de Albahaca y la segunda fase del reasfaltado de la Avenida República de China. Asimismo, se van a construir sendos acerados en las calles Éufrates (en el bulevar) y Flor de Albahaca (junto al vallado del Club de fútbol Andalucía Este).

Otro distrito que concentra varias intervenciones es el Macarena. En este caso, se van a realizar seis operaciones de reasfaltado, en las calles Santa María del Rocío, Santa María Magdalena y Santa María de la Hiedra, Santa María de los Reyes, Santa María de Ordás, Fray Luis de Granada y, Amalia Torrijos, con un coste global que asciende a 257.000 euros.

Y dos son las repavimentaciones propuestas en el distrito Nervión, exactamente en las calles Luis Montoto y Marqués de Pickman, que se unirá a la futura culminación de la renovación de la Ronda del Tamarguillo con el asfaltado de la calle Clemente Hidalgo.