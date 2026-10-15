El Ayuntamiento de Sevilla destinará más de 2,6 millones de euros en subvenciones al deporte en 2027

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SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), destinará más de 2,6 millones de euros del presupuesto de 2027 a subvenciones a la práctica deportiva, distribuidos en cinco líneas para atender tanto el deporte de base como el de elite y alta competición.

En este sentido, el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP) ha publicado este jueves, 15 de octubre, las bases generales para la convocatoria de subvenciones del IMD correspondientes al próximo ejercicio. En total, el Ayuntamiento destinará un presupuesto global de 2.680.500 euros a este paquete de subvenciones que permitirá "dar apoyo económico a las entidades de la ciudad, seguir fortaleciendo el sistema deportivo de la ciudad y fomentar la práctica físico-deportiva especialmente en la edad escolar", remarca en una nota de prensa.

Así, la línea que contará con el mayor presupuesto corresponde a las Escuelas Deportivas Municipales, que dispondrá de 1.123.000 euros consignados. Esta convocatoria comprende tanto las Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI) como las de Nivel Superior (EDMS), que atienden las categorías desde prebenjamín hasta juvenil, así como a escuelas para personas con discapacidad sin límite de edad.

Por su parte, la línea destinada a las subvenciones para equipos sevillanos de elite estará dotada con un presupuesto de 700.000 euros para servir de apoyo al elevado coste que tienen que asumir las entidades deportivas de la ciudad que militan en las máximas categorías nacionales de sus respectivas disciplinas.

El siguiente escalafón competitivo está atendido por la línea de subvenciones a equipos de alta competición, a la que el Ayuntamiento destinará un importe total de 290.000 euros que igualmente irán destinados a sufragar los costes derivados de la participación de los clubes en las categorías máxima, submáxima o de tercer nivel de sus deportes.

En lo que a apoyo al deporte de base se refiere, la línea de subvenciones por 'Participación en Competiciones Deportivas' contará con un presupuesto de 307.500 euros para el próximo año. El objetivo fundamental de esta línea es contribuir a atender los gastos que afrontan las entidades con motivo de sus desplazamientos, alojamientos y arbitrajes en torneos y campeonatos de carácter oficial durante la temporada deportiva.

Por último, el Consistorio contará con un presupuesto de 260.000 euros para la línea de 'Organización de Actividades Deportivas'. Esta partida sirve de apoyo directo a las entidades para financiar gastos asociados al montaje, desarrollo y celebración de eventos y actividades deportivas de carácter puntual.