El Ayuntamiento de Sevilla dice que el Duque "no puede acoger ni una línea de bus más" tras críticas por cambiar la 14

Archivo - Autobús de Tussam circulando por el centro de la ciudad de Sevilla. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha defendido este lunes que la Plaza del Duque "no puede acoger ni una línea de autobús más" tras la reorganización del servicio de líneas de autobús de Tussam debido a la ampliación del tranvibús a partir del próximo 28 de septiembre, si bien ha apostillado que los técnicos municipales aún estudian alternativas al respecto.

Pimentel, además, ha detallado en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, que los usuarios que tomen la línea 14 podrán enlazar con la número 13 en la Alameda de Hércules hasta llegar al Duque o Ponce de Léon, si bien aquellos que permanezcan en Puerta Osario podrán utilizar el propio tranvibús para llegar hasta estos puntos.

Ello, cabe mencionar, tras las críticas vertidas este domingo por la líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, quien exigía que la línea 14 llegase al centro "en las mismas condiciones" que la número 13.

A su juicio, la reorganización de las líneas de la empresa municipal de autobuses responde a "un nuevo ejemplo de violencia institucional contra los barrios trabajadores de la periferia" por parte del gobierno local "frente al trato que recibe el centro turístico de la ciudad".

Al respecto, Pimentel ha asegurado que la organización actual garantiza el 83 por ciento de la demanda de usuarios que quieren alcanzar mediante transporte público el centro de la capital andaluza, bien hasta la Plaza del Duque o hasta Ponce de León.

Precisamente respecto a la ampliación de la línea 1 del Bus de Tránsito Rápido (BTR), ha asegurado que estará en funcionamiento "sí o sí" el próximo 28 de septiembre, tal y como está previsto, culminando así la primera línea de tranvibús de la ciudad, que conectará Torreblanca, Sevilla Este y el centro de Sevilla.

"Creo que va a ser un cambio radical en la movilidad de Sevilla, especialmente para las zonas de Torreblanca, Sevilla Este y Parque Alcosa, que son las áreas más alejadas del centro de la ciudad y donde se concentra uno de los distritos con mayor población, con cerca de 150.000 habitantes. Necesitan un medio de transporte ágil, fiable y seguro y, por lo tanto, creo que va a ser todo un éxito", ha señalado.

Pimentel se ha referido también a la prohibición de entrada de vehículos privados al centro a través de Puerta Osario tras esta ampliación y ha asegurado que los mismos dispondrán de un periodo de prueba de un mes aproximadamente hasta que las cámaras, ya instaladas, finalmente comiencen a sancionar a los usuarios que no respeten la normativa.

"Eso no significa que los sevillanos vayan a entrar allí en masa con vehículos privados. Yo invito desde aquí a que se vayan acostumbrando a no entrar, porque después las multas hacia aquellos que incumplan esta prohibición podrán conllevar sanciones de hasta 200 euros", ha insistido.