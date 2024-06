El Ayuntamiento de Sevilla garantiza "todos los recursos" al medio centenar de desalojados del incendio de Pino Montano

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa (PP), ha asegurado que a los vecinos de Pino Montano "no les va a faltar de nada", y, a su vez, ha afirmado que desde el Consistorio se están poniendo "todos los servicios, tanto de las delegaciones como del propio distrito, a disposición de los vecinos".

Así lo ha manifestado De la Rosa en un audio remitido a los medios, donde ha incidido en que van "a seguir haciendo enlace", "si les hace falta comida o si les hace falta aseo", y al mismo tiempo ha apuntado que "las compañías de seguro, tanto de la intercomunidad como de los propietarios, están entrando ya a las viviendas y evaluando los daños".

"Con lo cual, plena disposición y pleno trabajo desde el ayuntamiento, desde el distrito, y señalar que asuntos sociales ya estudiando todos los casos uno a uno porque a ningún vecino le va a faltar nada", ha apostillado.

De igual forma, el concejal de Urbanismo ha puesto en valor la coordinación entre todos los servicios "desde el minuto uno", y en esta línea ha asegurado que "han estado perfectamente coordinados tanto la policía como los bomberos, como la UMIE, la Unidad de Emergencia del Ayuntamiento, que han estado atendiendo a los vecinos".

Asimismo, De la Rosa ha explicado que de los seis bloques hay tres en los que "no sólo se puede entrar a recoger cosas, sino que se puede vivir", mientras que los tres bloques restantes "no son habitables porque tienen problemas de saneamiento, de luz o de comunicaciones, entonces pueden entrar abiertamente a sacar cosas, aunque entren los peritos, pero no son habitables", ha matizado.

No obstante, ha querido dejar claro que "no hay problemas estructurales" en esos tres bloques, pero "sí hay problemas de habitabilidad". Además, ha resaltado que "no se puede entrar sin acompañamiento de protección civil o de la policía en cuatro bajos, que son focos directos del punto neurálgico".

Por último, De la Rosa ha destacado que, viendo la magnitud del incendio como así han confirmado los bomberos y policía, "afortunadamente no ha habido daños personales", que es "lo más importante de todo".