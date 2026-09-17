El Ayuntamiento de Sevilla habilitará ayudas extraordinarias a jóvenes afectados por el recorte de las becas Erasmus

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SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla habilitará ayudas extraordinarias destinadas a jóvenes empadronados en Sevilla y matriculados en cualquier universidad participante en el programa Erasmus+, que acrediten un perjuicio económico efectivo como consecuencia de la reducción de la financiación de sus estancias durante el curso 2026-2027.

Según ha detallado Vox en una moción aprobada en el Pleno Ordinario de este jueves gracias a los votos de la formación proponente y del PP, se solicitará a las universidades información agregada sobre el número de estudiantes afectados, la duración efectiva de sus estancias, los meses que finalmente queden sin financiación y el número de afectados que tengan su residencia y empadronamiento en Sevilla, para posteriormente otorgar de dotación económica esta nueva ayuda.

Estas ayudas serán de carácter complementario y estarán limitadas a los meses de estancia efectivamente realizados y no cubiertos por el Sepie, la Junta de Andalucía, la universidad en la que se encuentre matriculado el beneficiario u otra entidad.

Asimismo, se valorará que la configuración de las ayudas atienda preferentemente a criterios de renta, percepción de beca general, discapacidad, familia numerosa y demás circunstancias de vulnerabilidad o menor oportunidad reconocidas en la normativa Erasmus+.

Como alternativa a la convocatoria municipal y siempre que los informes técnicos concluyan que resulta más eficaz y garantista, se preverá la formalización de uno o varios convenios de colaboración con las universidades de procedencia de los estudiantes afectados y las correspondientes subvenciones nominativas, para que dichas instituciones gestionen el complemento económico destinado exclusivamente a estudiantes empadronados en Sevilla, con sujeción a los requisitos, controles e incompatibilidades establecidos por el Consistorio.

Para ello se realizarán las actuaciones necesarias para incorporar esta línea de actuación al Plan Estratégico de Subvenciones y habilitar el crédito adecuado y suficiente mediante la modificación presupuestaria que corresponda, condicionando la cuantía total al número real de beneficiarios y al déficit de financiación definitivamente acreditado.

En contexto, después de que el Sepie publicara el 22 de julio los listados provisionales y la asignación presupuestaria correspondiente a la convocatoria Erasmus+ 2026, la US dictó una resolución complementaria, firmada el 29 de julio, que concretó la financiación de las estancias de curso completo en un máximo de siete meses, de manera que las superiores a dicho límite, hasta nueve meses, únicamente podrán revisarse si aumenta la financiación del Sepie.

La diferencia de hasta dos meses sin financiación puede representar un perjuicio económico relevante para cada estudiante, especialmente en los destinos con mayor coste de vida y para las familias con menos recursos.