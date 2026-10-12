Ayuntamiento de Sevilla iluminará la Torre del Oro y la Muralla con la bandera de España por el Día de la Hispanidad

Archivo - La Torre del Oro en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla iluminará en la noche de este lunes la Torre del Oro y la Muralla con la bandera de España con motivo del Día de la Hispanidad.

Así, la Torre del Oro estrenará, por primera vez, iluminación artística tras la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo.

En concreto, a partir de las 20,30 horas de este lunes lucirá los colores de la bandera de España. Dicho estreno, según han señalado desde el Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado, se ha reservado para "este día histórico que une a todos los españoles entorno a su fiesta nacional".

Por otro lado, y al margen de la iluminación de la Torre del Oro, también está previsto que se ilumine otro monumento emblemático como es la Muralla.