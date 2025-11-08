El Ayuntamiento de Sevilla impulsa la renovación de las 362 áreas de juegos infantiles de la ciudad

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines de Sevilla, Evelia Rincón, asiste a la reparación de desperfectos de un parque infantil de loa localidad hispalense. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha puesto en marcha un plan especial de pintura destinado a renovar todas las áreas de juegos infantiles de la ciudad hispalense.

Así lo ha emitido el Consistorio local en una nota, que ha indicado que esta actuación, iniciada en el mes de julio, tiene como objetivo "recuperar el color y la vitalidad de estos espacios públicos, mejorar su seguridad y ponerlos en valor para el disfrute de las familias sevillanas".

En contexto, hasta la fecha ya se ha completado la renovación de unos 72 parques infantiles, lo que supone un 20% del total previsto, y el ritmo de ejecución permitirá actuar en los 362 parques en poco más de un año. Además de la pintura, la Administración local ha notificado que el plan incluye "la reparación de desperfectos, la renovación de materiales y la mejora de las superficies amortiguadoras para reducir el riesgo de caídas".

Por su parte, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha subrayado que este plan refleja el "compromiso con el mantenimiento y la seguridad de los parques infantiles", y ha señalado que el objetivo es que "los niños de Sevilla disfruten de espacios más alegres, seguros y cuidados".

En concreto, este plan de pintura se enmarca en el nuevo contrato de limpieza, mantenimiento y seguridad de las áreas infantiles que el Ayuntamiento puso en marcha el pasado mes de junio, con una inversión total de 4.990.061,67 euros para los próximos tres años, prorrogables a dos años más.

Según ha estimado la Administración local, se duplica el presupuesto "respecto al que existía con el gobierno anterior", lo que permite reforzar los trabajos de "conservación y mantenimiento continuo" en toda la red de parques.

De esta forma, el nuevo contrato contempla la incorporación de nueve personas más al equipo de mantenimiento, lo que posibilitará "una atención más rápida y eficaz". Además de la limpieza y la pintura, el servicio incluye la revisión estructural de los juegos, la reparación de elementos, la renovación de materiales y visitas de mantenimiento dos veces por semana en cada parque, con un presupuesto adicional "destinado a resolver daños por vandalismo o deterioro".

Al hilo, Rincón ha afirmado que esta inversión "sin precedentes" en el mantenimiento de los parques infantiles de Sevilla ha posibilitado "más personal, más recursos y más control", para garantizar "espacios públicos seguros y sostenibles para las familias sevillanas".