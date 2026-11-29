Imagen de la Corral del Acabose. - AYUNTAMIENTO

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, inicia este lunes, 30 de noviembre, las obras de renovación de la red de abastecimiento de la calle Corral del Acabose, en el distrito Norte. Los trabajos, que tienen por finalidad la mejora del servicio de abastecimiento, cuentan con un presupuesto de 283.084 euros con IVA y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Según ha informado el Consistorio en una nota, las calles afectadas son Corral del Acabose y Parque de Sierra Nevada, esta última en toda su longitud, sin que sea necesario el corte total del tráfico rodado en toda la calle.

Durante los trabajos se instalará una tubería provisional para garantizar el suministro de agua a los vecinos. Las obras se realizarán en tres fases. La primera se acometerá en el margen izquierdo (números pares) de la calle Corral del Acabose, hasta el cruce con la calle Corral de la Caridad.

La segunda transcurrirá por el margen izquierdo (números pares) de la misma calle, en el tramo comprendido entre el cruce con Corral de la Caridad y el cruce con Corral de los Olmos.

La tercera y última se realizará en el margen izquierdo (números pares) de Corral del Acabose, desde el cruce con Corral de los Olmos hasta la calle Parque de Sierra Nevada.

Durante la ejecución de cada fase no se podrá aparcar en la zona de obras, ya que estas discurrirán principalmente por el acerado que linda con las fachadas de los edificios de las manzanas afectadas, según ha señalado la Administración local.

No obstante, se facilitará en todo momento la accesibilidad de personas a viviendas y locales, así como su circulación por la zona de la calzada dedicada al estacionamiento de vehículos. Para ello, ha explicado que se vallará la zona y se instalarán pasarelas de acceso a las entradas de las viviendas y comercios.