El Ayuntamiento de Sevilla inicia obras de renovación de redes y mejora de pavimentos en Los Remedios

El alcalde, junto al delegado y el gerente de Urbanismo, en una visita a obras de pavimentación en Los Remedios, en foto de archivo. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Emasesa, acometerá obras de renovación de redes de abastecimiento, saneamiento y baldeo en las calle Virgen del Valle y Virgen de la Fuensanta, de Los Remedios; unos trabajos que darán comienzo el próximo martes 14 de octubre y que tendrán una duración estimada de entre diez y doce semanas.

Además, en el mismo periodo de tiempo, se renovarán pavimentos en la calle Madre Rafols mejorando y ampliando acerados como el del tramo del colegio Santa Ana, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Sobre los trabajos en Los Remedios, el delegado de Urbanismo y consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, apunta que "desde el Gobierno local seguimos impulsando actuaciones en nuestros barrios enfocadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos renovando infraestructuras y creando itinerarios peatonales más accesibles y seguros".

La actuación integral para renovar las redes de abastecimiento, saneamiento y baldeo en las calles Virgen del Valle y Virgen de la Fuensanta, cuenta con un presupuesto total de 247.075 euros; en Madre Rafols la inversión será de 42.777 euros, y en relación a las obras en Virgen de la Fuensanta, el presupuesto estimado es de 155.537 euros y un plazo de ejecución de 10 semanas, y se llevarán a cabo en el tramo comprendido entre Juan Sebastián El Cano y Monte Carmelo.

El edil ha destacado que "estas actuaciones forman parte del compromiso de este equipo de Gobierno y Emasesa con la mejora continua de las infraestructuras hidráulicas urbanas, con el objetivo de garantizar la durabilidad de las instalaciones, un servicio eficiente, sostenible y de calidad para los vecinos".

En este sentido, el proyecto contempla la instalación de más de 160 metros de nuevas canalizaciones, distribuidos en 55 metros para abastecimiento, 50 metros para saneamiento y 55 metros para la nueva red de baldeo. Además, se renovarán las acometidas domiciliarias, se instalarán nuevas válvulas para mejorar la sectorización y se acondicionarán los pozos de registro existentes.

OBRAS EN VIRGEN DEL VALLE

En Virgen del Valle se iniciarán obras de prolongación y sustitución de las redes generales de agua potable y riego, en el tramo comprendido entre las calles Virgen de la Victoria y Virgen de Loreto. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 91.538 euroS y el plazo previsto de ejecución es de 12 semanas.

Como ha señalado el delegado y consejero, "la intervención responde a necesidades de conservación detectadas en la infraestructura existente y contempla la instalación de 330 metros de tubería, seis válvulas, 23 acometidas domiciliarias y tres tomas de agua".

Al tratarse de una vía colectora principal del barrio de Los Remedios, mientras se desarrollan estos trabajos, el tramo afectado permanecerá cortado al tráfico, teniendo que usarse otras vías alternativas como Virgen de Loreto, Padre Damián o Virgen de la Victoria. Asimismo se habilitarán accesos provisionales y zonas de acopio de materiales en ubicaciones que minimicen el impacto sobre la movilidad.

ACERAS MÁS AMPLIAS EN EL COLEGIO SANTA ANA Y NUEVOS ÁRBOLES

Por otro lado, el Consistorio acometerá obras de renovación y ampliación de acerado en la calle Madre Rafols, la actuación se llevará a cabo en el tramo del colegio Santa Ana y frente a este. Se ejecutarán, además, dos nuevos alcorques para la plantación de árboles.

El delegado ha señalado que "esta actuación en el entorno del colegio Santa Ana permitirá crear itinerarios escolares más seguros y cómodos para los pequeños y sus familias. De esta manera reforzamos el compromiso de este equipo de Gobierno con una ciudad cada vez más sostenible y accesible".

Con esta intervención se prevé el ensanche de la acera en las zonas de las puertas del colegio y la mejora de la pavimentación de 460 m2 de acerado con solería hidráulica de hormigón gris de 40x40, rematada con encintados, solería de adoquín de hormigón gris en la salida del lavadero que allí se ubica y una solería podo táctil para señalizar los itinerarios accesibles.