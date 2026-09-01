El Ayuntamiento de Sevilla intensifica el riego del arbolado en Los Remedios con 6.000 litros semanales

El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado el riego del arbolado en el distrito Los Remedios durante el verano, de manera que ha priorizado el arraigo de los 212 árboles incorporados durante las dos últimas campañas municipales en alcorques vacíos de la vía - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado el riego del arbolado en el distrito Los Remedios durante el verano, de manera que ha priorizado el arraigo de los 212 árboles incorporados durante las dos últimas campañas municipales en alcorques vacíos de la vía pública, así como atender a todos aquellos ejemplares que presentan síntomas de estrés hídrico como consecuencia de las altas temperaturas.

Así lo han explicado el Consistorio en una nota, donde han detallado que para desarrollar este operativo, el Servicio de Parques y Jardines dispone de un camión cisterna con capacidad para 3.000 litros, lo que ha permitido aportar 6.000 litros de agua al día.

En este sentido, la delegada de Arbolado, Evelia Rincón, ha afirmado que "el verano exige un esfuerzo adicional para proteger el arbolado más joven y asegurar que pueda desarrollarse en las mejores condiciones". Además, ha señalado que "estos trabajos forman parte de un mantenimiento planificado que permite preservar las plantaciones realizadas y responder con rapidez allí donde los árboles necesitan un mayor apoyo".

Según ha indicado la Administración local, los riegos comienzan desde el mismo momento en que se planta un árbol. La última campaña municipal de plantaciones se inició a mediados de noviembre de 2025 y concluyó en marzo de 2026. Desde entonces, los nuevos ejemplares reciben un seguimiento continuo y, con la llegada del calor, se activa la campaña específica de refuerzo de riego, que permanece operativa hasta el mes de octubre.

Junto a las nuevas plantaciones, el dispositivo también ha actuado sobre aquellos árboles que presentan síntomas de estrés hídrico, ajustando los aportes de agua según las necesidades detectadas por los técnicos municipales. Este trabajo preventivo ha favorecido la recuperación de los ejemplares y mejorado su resistencia frente a las condiciones climáticas más exigentes del verano.

Al hilo, Rincón ha destacado que "un árbol joven necesita tiempo para adaptarse al lugar donde ha sido plantado y nuestro trabajo consiste en acompañar ese proceso, especialmente cuando las condiciones ambientales son más duras". Según ha explicado, "un seguimiento constante durante los meses de calor es fundamental para consolidar el patrimonio verde que estamos incorporando a todos los barrios de Sevilla".