El Ayuntamiento de Sevilla invierte más de 124.600 euros en reurbanizar la calle Curtidurías, del distrito Casco Antiguo

Imagen de las obras de la calle Curtidurías. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que va a acometer en los próximos días obras de reurbanización en la calle Curtidurías, del distrito Casco Antiguo, con una inversión de 124.687,96 euros.

La actuación, que ha dado comienzo este 9 de octubre, incluye también la mejora de un tramo del carril de servicio de la Avenida de Torneo, el comprendido entre las calles Narciso Bonaplata y Juan Rabadán, según ha informado el Consistorio en una nota.

Esta intervención contempla la renovación de 481 metros de acera, a los que se incorporarán 48,50 metros de antigua calzada como ampliación del espacio peatonal.

La pavimentación se ejecutará con solería hidráulica hexagonal pulida tipo NODO en la superficie general, adoquines de hormigón bicapa de 20x10x6 en los vados de garajes y solería podotáctil para señalizar los rebajes accesibles.

Asimismo, se restaurarán 310 metros lineales de bordillos, 80 de ellos con nueva alineación para mejorar la accesibilidad, aprovechando los bordillos de granito existentes. Además, se reasfaltará la calzada.

La actuación ocupa una superficie total de unos 1.527 metros. También se repondrán o modificarán otros elementos necesarios, como barandillas, marmolillos, imbornales y pozos, y se realizará una nueva señalización horizontal de la superficie ejecutada.

CORTE TOTAL DE LA CALLE Y PLAN DE TRÁFICO ALTERNATIVO

Con motivo de los trabajos, se ha realizado un corte total de la calle desde este viernes 9 de octubre hasta principios de noviembre.

No obstante, se permitirá el acceso de los residentes a los garajes, con cortes puntuales cuando se actúe frente a sus accesos, que se avisarán previamente.

Las calles Eduardo Cano y Cristo del Buen Fin (tramo Virgen de la Palma Coronada - Curtidurias) quedan en "fondo de saco" en el tramo comprendido entre las, con acceso únicamente a residentes.

La calle Becquer cambia de sentido en el tramo comprendido entre Feria y Pacheco y Nuñez de Prado.

El Tráfico alternativo lo será por calles San Vicente - Juan Rabadán - Torneo, o bien por calles San Vicente - Narciso Bonaplata - Torneo