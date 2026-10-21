El Ayuntamiento de Sevilla mejora los caminos y las zonas de uso ciudadano del Parque José Pizarro de Santa Justa

El Parque José Pizarro de Santa Justa después de sus obras de mejora. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha realizado trabajos de mejora en los espacios verdes del Parque José Pizarro, en el Distrito San Pablo-Santa Justa, que ha permitido renovar sus caminos y mejorar diferentes zonas de uso ciudadano.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos han contado con un presupuesto de 38.854 euros, IVA incluido, y han permitido mejorar las condiciones de uso de los recorridos peatonales, facilitando el tránsito de los vecinos y contribuyendo a una mejor conservación del espacio.

De esta manera, la actuación ha permitido renovar estos itinerarios y dotarlos de una superficie más resistente y estable, manteniendo su integración con el entorno del parque, después de que los caminos del parque presentasen un deterioro provocado por el uso continuado y las condiciones meteorológicas, con irregularidades, pérdida de material y zonas en las que se acumulaba agua.

En este sentido, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "el mantenimiento de los parques es una tarea constante y necesaria". "Queremos que los vecinos encuentren espacios cuidados, accesibles y preparados para el uso diario, y por eso estamos actuando también en parques de nuestros barrios", ha añadido.

Asimismo, la actuación se ha completado con la mejora de la zona infantil de juegos multiusos, donde se ha renovado el suelo de seguridad y se ha sustituido el pavimento de caucho continuo por una solución formada por una base amortiguadora y césped, mejorando las condiciones de esta zona destinada al juego de los más pequeños. Esta intervención ha supuesto una inversión de 12.719,26 euros.

Además, se ha acondicionado la zona destinada a perros, mejorando este espacio para facilitar su utilización por parte de los vecinos que acuden al parque con sus mascotas.

Como complemento a estas actuaciones, el Gobierno municipal tiene prevista la instalación de una fuente para beber agua, con la que incorporará así un nuevo servicio para las personas que utilizan habitualmente el parque.