Ayuntamiento de Sevilla pide estar en medidas de control ante llegada de turistas y maximizará los talleres para niños

Espera que la Junta "mueva ficha" tras plantearle un plan de actuación conjunto ante una segunda oleada de la pandemia

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, liderado por el socialista Juan Espadas, ha abogado este viernes por participar y colaborar en las actuaciones de control ante la llegada de viajeros en principales nodos, como la estación de trenes de Santa Justa o el aeropuerto de San Pablo, ante la reactivación del turismo para ayudar a evitar posibles rebrotes mientras se continúan afrontando los riesgos de propagación del coronavirus.

En el marco de la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno, ante una pregunta del concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja sobre la necesidad de "minimizar" los riesgos ante la llegada de nuevos visitantes y de anticiparse a esos posibles rebrotes ligados a la recuperación de esta actividad, el responsable de Bienestar Social, el socialista Juan Manuel Flores, ha explicado que el Ayuntamiento está centrando su actividad en amortiguar el golpe de la crisis con atención social, así como en plantear medidas ante una segunda oleada de la pandemia.

Flores ha apuntando al trabajo que se realiza para la elaboración de un plan de seguridad específico en el que el Ayuntamiento tenga "más protagonismo en la implementación de medidas, con desinfección de espacios públicos o edificios o con acciones específicas para grandes espacios, como en Santa Justa o el aeropuerto, "donde habrá que coordinarse con los entes que los gestionan".

"Queremos estar muy muy encima del control de quienes vienen de fueran y pueden estar contagiados. El Ayuntamiento quiere estar ahí", recalca, recordando que se ha planteado un plan específico a la Junta que pueda servir ante un posible rebrote y ampliarse para al área metropolitana. "Ya hemos dado el paso y esperamos que la Junta mueva ficha para decir cuándo nos sentamos a trabajar".

En el ámbito social, también se han respondido a las preguntas de Adelante, realizadas por Sandra Heredia, respecto a la ampliación de la atención de los menores para ayudar a la conciliación de los padres ante las circunstancias sobrevenidas por el Covid y de Vox sobre las medidas de seguridad en los comedores y centros asistenciales.

Al respecto, Flores indica que se han atendido a 1.520 menores con programa para familias vulnerables, que se ha ido reforzando en los ultimo años, a lo que suma los 220 menores en centros de día se activarán a partir de la semana que viene, en fase 3 de la desescalada. Así, subraya que se tendrán "a la máxima capacidad" los talleres de verano y el aula matinal, además de los comedores. "Sabemos que podremos tener un verano de presión y necesidad superior y los distritos que puedan también mantendrán sus escuelas de verano", destaca.

MÁS DE 200.000 ACTUACIONES POLICIALES

De su lado, el concejal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha incidido en el "tremendo esfuerzo de atención" realizado, con más de 40.000 familias con garantía alimentaria y refuerzo para menores.

En este marco, destaca la participación de la Policía Local también en las labores de apoyo en los repartos de alimentos, unas acciones que forman parte de las 212.352 actuaciones que, en general, han realizado los agentes sevillanos desde el día 15 marzo al 1 de junio, con más de 6.000 patrullas y "con una nota de un diez".

UN PLAN ANTE BRECHA DIGITAL DE MENORES Y PARA UNIR ADMINISTRACIONES

También se ha abordado la situación educativa de los menores por el Covid-19 y el problema de la brecha digital, un tema que García de Polvieja insiste en que supone "una necesidad urgente" el abordarlo e insta a analizar cuál es el alcance real de esa brecha. La concejal de Educación, María Luisa Gómez, tras recordar que es competencia de la Junta, destaca el "gran esfuerzo" por buscar soluciones que está realizando el Ayuntamiento al poner de manifiesto los directores y padres la "situación tan precaria de muchos escolares"

Además de imprimir 8.000 cuadernillos realizados por profesores de modo altruista para quien no pueda acceder a la información 'on line', también se recogen medidas para los menores en la modificación presupuestaria general que se va a abordar para atender las necesidades por la pandemia. Así, se aborda un plan estratégico para ver la magnitud de la brecha y "poner a todas las Administraciones unidas", haciendo mención expresa de "quien debería haber tomado la iniciativa y no lo ha hecho", por lo que insta a Vox a llevar este tema a la Junta de Andalucía.

PROYECTO PILOTO DE LIMPIEZA EN DISTRITO NORTE

A preguntas de Adelante se ha hecho referencia también a la limpieza, ante la que el responsable del área, David Guevara, ha desgranado las acciones de ampliación de deseinfección y ha asegurado que "siempre es un objetivo ampliar plantilla" en Lipasam, que "hará todos los reajustes que sean precisos para mejorar la limpieza".

Respecto a la prueba piloto para mejorar la limpieza en el Distrito Norte, señala que ha mejorado la limpieza por la mañana, donde se han concentrado efectivos, pero incide en que "no se puede prescindir de la tarde al haber papeleras llenas y contenedores, además de tener que atender eventos". Sobre la renovación del sistema de recogida automática, explica que el contrato de 550.000 euros con el que se renovarían 14.800 metros de tuberías secundarias se ha visto retrasado por la paralización de licitaciones por el estado de alarma.

DEVOLUCIÓN DE LA TARJETA UNIVERSITARIA DE TUSSAM

Por último, en cuanto a movilidad, el concejal del Ignacio Flores se ha interesado por la devolución a los universitarios del importe de las tarjetas de Tussam teniendo en cuenta la paralización de las clases, algo ante lo que Cabrera ha justificado que lo sucedido "no es culpa" de Tussam y que no está recogido en sus estatutos. "Las clases están suspendidas, pero Tussam no ha estado suspendido y ha podido utilizarse", ha dicho, tras lo que Flores recuerda que "estaba prohibido salir a la calle" y llevará el asunto al consejo de Tussam, tras incidir en que "tampoco estaba recogido en los reglamentos devolver al Consejo de Hermandades la tasa municipal sobre las sillas y palcos de Semana Santa y se ha hecho".

La comisión ha finalizado con el debate de una parte de las propuesta que cada grupo llevará al próximo pleno municipal, donde éstas serán únicamente votadas. Entre ellas, se ha abordado la iniciativa del PP para instar al Gobierno a crear fondos extraordinarios para las entidades ante la pandemia, la moción de Adelante Sevilla para el avance en la transición hacia un sistema de movilidad más saludable y sostenible, la propuesta de Ciudadanos para la creación de "centros de

barrio" y la de Vox sobre una campaña informativa para devolución de "ingresos indebidos".