El Ayuntamiento de Sevilla pidió la licencia para la cena en la Plaza Virgen de los Reyes a través del área de Turismo

Preparativos para la cena de los Premios Escaparate, organizada por la Revista Escaparate en la Plaza Virgen de los Reyes, junto a la Catedral de Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado se encargó de solicitar el uso de la Plaza Virgen de los Reyes, a través de la empresa pública de Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa), para la cena de gala de los 20 años de la revista Escaparate.

A respuesta de periodistas en una atención a medios, la delegada de Turismo, Angie Moreno, ha defendido la legalidad del uso de esta plaza, --protegida por el punto 11.1 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de los Espacios Públicos del Conjunto Histórico Declarado de la Ciudad de Sevilla con Actividades y Eventos Efímeros--, en base a que la solicitud para ocupar este espacio fue realizada por el propio Consistorio, a través de área de Turismo y del departamento Feeling Land Events de Contursa.

En este sentido, Moreno ha explicado que esta colaboración buscaba "reconocer la visibilidad que a través de Escaparate se le da a la ciudad de Sevilla", mediante a una fórmula que ha garantizado "ya se utilizó" en otros eventos como el cierre del Puente de Triana el pasado mes de julio para el rodaje de la serie 'Berlín' o los festivales gastronómicos que se realizan en las terrazas de Marqués de Contadero.

Asimismo, ha señalado que aunque la ordenanza prohíbe el uso de esta plaza en concreto, pero que existen varias excepciones. "Una empresa no puede solicitar el uso de la Plaza Virgen de los Reyes, pero sí el ayuntamiento de Sevilla, a través de una de las áreas". Por eso, en este caso, Contursa, perteneciente a la área de turismo, es la que solicita el uso de la vía pública", ha justificado la delegada.

"Es algo excepcional por el 20 aniversario de los Premios Escaparate, en reconocimiento a esa labor de marca, de visibilidad y de posicionamiento que hace de la ciudad de Sevilla", ha afirmado, a la vez que ha cifrado en 14.900 euros más IVA el contrato menor de patrocinio suscrito con la empresa a través de un convenio de colaboración.

Además, ha indicado que el Ayuntamiento fue organizador, de manera que "la organiza Contursa a través de esa ventanilla única, que es una de las competencias que tiene la sociedad para organizar grandes eventos dentro de la ciudad de Sevilla".