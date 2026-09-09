El Ayuntamiento de Sevilla presenta la décimooctava temporada de la Compañia de Zarzuela

Imagen de la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, junto al responsable de la Compañía Sevillana de Zarzuela, Javier Sánchez. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, informa que la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, y el responsable de la Compañía Sevillana de Zarzuela, Javier Sánchez-Rivas, han presentado este miércoles la XVIII Temporada de Zarzuela estable de Sevilla, una nueva programación que consolida la apuesta de la ciudad por uno de los géneros líricos más vinculados a la tradición cultural española y que cuenta en Sevilla con una importante comunidad de seguidores.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la temporada 2026-2027 tiene además un significado especial, ya que la Compañía Sevillana de Zarzuela alcanza su mayoría de edad con 18 años de trayectoria, dieciocho temporadas llevando este género a los escenarios y "manteniendo viva una tradición que forma parte de la memoria cultural de varias generaciones de sevillanos".

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "hablar de zarzuela en Sevilla es hablar de tradición, de cultura y también de una forma muy nuestra de entender las artes escénicas".

Así Moreno, ha felicitado a la Compañía Sevillana de Zarzuela por sus 18 años de trayectoria y ha señalado que "alcanzar la mayoría de edad manteniendo una programación estable, recuperando títulos, investigando y consiguiendo además que miles de sevillanos sigan llenando los teatros es un motivo de orgullo para toda la ciudad".

De igual modo, la edil de Turismo y Cultura ha subrayado además que "la zarzuela forma parte de nuestro patrimonio cultural y Sevilla tiene la responsabilidad y la oportunidad de mantener viva esa tradición, pero también de proyectarla hacia el futuro".

"Desde el Ayuntamiento queremos que Sevilla siga siendo una ciudad donde la cultura tenga espacio para todas sus expresiones y donde nuestro patrimonio lírico se conserve, se investigue y, sobre todo, se pueda disfrutar", ha afirmado.

Asimismo, Angie Moreno ha puesto también en valor la dimensión turística de esta actividad cultural. La temporada reúne a más de 10.000 espectadores y genera un importante movimiento de público procedente de otros municipios y provincias andaluzas, con viajes organizados específicamente para asistir a las representaciones.

"La cultura también genera economía, actividad y turismo, y la zarzuela es un magnífico ejemplo de cómo una programación cultural de calidad puede atraer visitantes y contribuir a que Sevilla siga siendo una referencia cultural", ha apuntado la delegada.

Según ha señalado el Ayuntamiento, la programación contempla grandes compromisos culturales en los espacios escénicos municipales, además de una veintena de actuaciones a lo largo de la temporada y dos exposiciones fotográficas dedicadas al patrimonio histórico y artístico de la compañía.

Una actividad que ha permitido que Sevilla se consolide como "uno de los principales referentes nacionales en la recuperación, investigación e interpretación de la zarzuela desde criterios historicistas".

Entre las principales citas de esta XVIII temporada destaca El año pasado por agua, de Federico Chueca, que podrá disfrutarse en el Espacio Turina los días 10 y 11 de octubre. El mismo escenario acogerá los días 8 y 9 de diciembre el rescate histórico de La gallina ciega, de Fernández Caballero.

La programación continuará con el XIII Concierto Solidario de Navidad, que se celebrará el 14 de diciembre en la Real Fábrica de Artillería, y con uno de los grandes acontecimientos de la temporada; La boda y el baile de Luis Alonso, del compositor sevillano Gerónimo Giménez, que llegará al Teatro Lope de Vega los días 12 y 13 de febrero, coincidiendo con el 125 aniversario del estreno de esta obra.

La temporada se completará con el rescate de 'El tambor de granaderos', del maestro Chapí, los días 28 y 29 de mayo, dentro de una programación que combina grandes títulos del repertorio con la recuperación de obras menos conocidas y con el compromiso de preservar el patrimonio musical y escénico de la zarzuela.

Por su parte, Javier Sánchez-Rivas, fundador y gerente de la Compañía Sevillana de Zarzuela, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla y ha destacado que llegar a la XVIII temporada supone "un hito muy importante para una compañía que nació con la voluntad de recuperar y devolver la zarzuela a sus espectadores y que, 18 años después, sigue creciendo y llevando nuestro género lírico a escenarios de toda España y también fuera de nuestras fronteras".

Sánchez-Rivas ha señalado que "la zarzuela no es solamente un género del pasado, es patrimonio vivo, investigación, creación, interpretación y también una forma de acercar nuestra historia y nuestra cultura al público actual".

En este sentido, ha destacado el trabajo de la compañía en la recuperación de títulos y materiales escénicos, así como su proyección nacional e internacional, con actuaciones y proyectos que han llegado a países como México, Italia o Perú.

El responsable de la compañía ha puesto igualmente en valor la colaboración que mantiene con el Ayuntamiento de Sevilla y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, una alianza que, a su juicio, permite avanzar en la restauración de patrimonio antiguo de las artes escénicas recuperado por la compañía y en la creación de nuevos elementos escenográficos, como telones y otros materiales, utilizando técnicas artísticas vinculadas a la época de estreno de las obras.

En este ámbito, destaca la participación del decano de la Facultad de Bellas Artes, Daniel Bilbao, en la dirección de estos proyectos de restauración y creación, reforzando una colaboración que convierte a la zarzuela en un espacio de transferencia de conocimiento y de conexión entre la Universidad y la sociedad.

"Cumplir 18 años significa que hemos conseguido algo que para nosotros era fundamental, que la zarzuela vuelva a tener un público fiel en Sevilla y que ese público siga esperando cada temporada para reencontrarse con sus títulos y sus intérpretes", ha afirmado Sánchez-Rivas.

"Quiero felicitar a toda la Compañía Sevillana de Zarzuela por estos 18 años. Han conseguido que la zarzuela vuelva a formar parte de la vida cultural de Sevilla y que miles de personas la sientan como algo propio. Desde el Ayuntamiento queremos seguir acompañándolos en ese camino", ha concluido Angie Moreno.

La XVIII Temporada de Zarzuela estable de Sevilla refuerza así la posición de la ciudad como un referente en la recuperación y difusión de este género lírico, combinando la programación escénica con la investigación, la conservación del patrimonio y la creación de nuevos públicos.