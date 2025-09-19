El Ayuntamiento de Sevilla presenta la nueva temporada del Espacio Turina, con más de 130 citas musicales

Imagen de la presentación de la nueva temporada del Espacio Turina, en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado la temporada 2025/26 del Espacio Turina, que se desarrollará entre el 26 de septiembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026 con más de 130 actividades.

Según ha destacado el Consistorio en un comunicado, la programación "vuelve a tender puentes entre tradición y modernidad, acogiendo desde las grandes formaciones de música de cámara hasta proyectos innovadores de creación contemporánea". "El Turina será nuevamente sede de citas imprescindibles como el Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS), el Festival de la Guitarra, el ciclo Otoño Barroco, los festivales anuales de Zahir Ensemble y Taller Sonoro, así como los conciertos del Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla y de la asociación Assejazz", han destacado.

A ello se suma la presencia de la Orquesta Barroca de Sevilla como residente y la temporada completa de la Orquesta Bética de Cámara, junto al ciclo de cámara dominical de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y los talleres de la Fundación Barenboim-Said para público infantil.

En este sentido, la delegada de Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "el Espacio Turina es un lugar donde la música traspasa fronteras geográficas y estilísticas, conectando a Sevilla con el mundo a través de artistas de prestigio internacional y jóvenes talentos. Esta programación reafirma nuestro compromiso con una oferta diversa, de calidad y accesible para todos los públicos".

Este curso, el nuevo Festival de Ópera de Sevilla también tendrá su espacio en el Turina, con dos recitales, un concierto de Accademia del Piacere y un espectáculo de jazz.

Además, el Turina desarrollará una programación propia con ciclos dedicados al piano, al cuarteto de cuerda, al lied y a la música antigua. El ciclo Drama por Música (DxM) volverá a traer "propuestas escénicas singulares, entre ellas una dirigida por el sevillano Rafael R. Villalobos, referente de la ópera internacional".