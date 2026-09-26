El Ayuntamiento de Sevilla refuerza la Policía Local en Santa Cruz para potenciar la seguridad y la atención ciudadana

Encuentro entre el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores; la delegada del Distrito Casco Antiguo, Amidea Navarro, y representantes de la Asociación de Hosteleros del Barrio de Santa Cruz. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores, junto a la delegada del Distrito Casco Antiguo, Amidea Navarro, ha mantenido una reunión de trabajo con la Asociación de Hosteleros del Barrio de Santa Cruz para coordinar las nuevas medidas de seguridad en la zona.

Según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota, al encuentro ha asistido también el Jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, quien ha detallado el plan de refuerzo de agentes uniformados que se ha puesto en marcha esta misma semana.

En concreto, este nuevo despliegue tiene como objetivo "complementar las labores que ya realizan los policías de paisano e incrementar la visibilidad de los agentes como medida disuasoria así como, para ofrecer una atención más rápida y directa a las demandas de los ciudadanos y visitantes".

Por su parte, los representantes de los hosteleros han trasladado su "satisfacción y agradecimiento" por este incremento de la presencia policial, valorando especialmente la incorporación de nuevos agentes destinados a la Unidad de Policía Turística.

En suma, el delegado de Seguridad, Ignacio Flores, ha destacado que "este equipo de gobierno trabaja de forma coordinada desde los distritos, que son el primer contacto con los vecinos, hasta las delegaciones que, como en este caso, tratan siempre de atender en la medida de lo posible las peticiones de vecinos y comerciantes para mejorar la convivencia".