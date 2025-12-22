El Ayuntamiento de Sevilla saca a la venta ocho parcelas para la construcción de más de 1.600 viviendas

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita unas obras. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha sacado a la venta ocho parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo para la construcción de 1.637 viviendas, de las que más de 1.400 serán de protección oficial.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "Sevilla se ha convertido en la capital de la vivienda protegida en Andalucía con 5.454 en marcha en tan sólo dos años y medio. 2.200 son promovidas directamente por Emvisesa; hemos puesto ya 16 primeras piedras, entregado 221 viviendas, 1290 ya en construcción y 691 empezarán a construirse en 2026", según una nota remitida por el Consistorio.

El Ayuntamiento ha asegurado que ha realizado un estudio para detectar posibles terrenos de titularidad municipal dentro de ámbitos de suelo urbano con uso global residencial, que "podrían encajar en los supuestos establecidos en el Decreto-Ley de la Junta para acoger viviendas de carácter protegido".

Como resultado de ese estudio, se han localizado cinco parcelas del patrimonio municipal de suelo "aptas para estos fines" y que ya cuentan con la calificación de suelos para VPO en su planeamiento de aplicación.

El Consistorio ha destacado que las parcelas están ubicadas en "ámbitos de gran valor estratégico en estos momentos", como son la Cruz del Campo, Hacienda el Rosario y, Palmas Alta sur, sectores que "están siendo escenario en la actualidad de importantes proyectos residenciales".

Estas cinco parcelas municipales salen ahora al mercado, de tal forma que el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha aprobado el inicio del proceso de licitación para venderlas en lotes individuales e independientes para la construcción de viviendas de carácter protegido, con un total contabilizado de 1.402 viviendas de protección oficial.

La dos parcelas situadas en La Cruz del Campo contarán con 914 VPO y más de 32 millones de presupuesto. Por otro lado, las dos ubicadas en la Hacienda El Rosario acogeran un total de 412 VPO con una inversión de más de siete millones de euros. La última parcela, situada en Palmas Altas Sur, cuenta con 76 VPO con un coste de más de tres millones de euros.

En paralelo, Urbanismo ha sacado a la venta otras tres parcelas municipales, que se destinarán en estos casos, y tras un acuerdo alcanzado con Emvisesa, a la construcción de 235 viviendas de renta libre por estar así calificadas en el planeamiento de aplicación.

Dichas parcelas se sitúan en Palmas Altas Sur con 60 viviendas por más de 3,5 millones de euros, en la Hacienda de Rosario con 118 viviendas libres con más de cuatro millones de presupuesto y en Virgen de los Reyes con 57 viviendas con un coste de dos millones.

CASI 53 MILLONES DE INGRESOS

El Ayuntamiento ha indicado que obtendrá de ingresos por estas operaciones casi 53 millones de euros (52.846.799 euros) cifra que engrosaría el apartado de ingresos del Plan de Inversiones y Enajenaciones del Patrimonio Municipal del Suelo a emplear en la financiación de proyectos estratégicos de ciudad.

Asimismo, ha asegurado que toda la información concerniente a las condiciones de los concursos, se recogerán en los correspondientes pliegos de condiciones técnicas y administrativas, que se publicarán de manera inminente en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Sevilla, integrado en la Plataforma de contratación del sector público.

Esta información permanecerá disponible para consulta y evaluación de los interesados hasta la finalización del periodo navideño, estando previsto abrir propiamente el periodo de presentación de ofertas, que será de 45 días naturales, el día 12 de enero de 2026.

Los aspirantes podrán optar a la compra de cada uno de estos suelos de modo independiente, puesto que van a salir a la venta constituidos en ochos lotes individuales.

Entre los criterios de valoración de cara a la adjudicación de estas parcelas, Urbanismo, aplicará con carácter general, criterios automáticos, priorizando aspectos relacionados con el diseño y calidad de las promociones a construir, la dotación de piscina y local comunitario, así como la generación de espacios libres y áreas recreativas infantiles y deportivas en función de las características de cada uno de los suelos.

Conjuntamente, "se primará el precio de venta final de las viviendas al mercado como criterio determinante de la elección del comprador".

El Ayuntamiento ha señalado hasta la fecha se han recibido diez ofrecimientos de otras tantas parcelas privadas susceptibles de acoger la construcción de vivienda protegida, y por tanto, "de acogerse a las condiciones ventajosas recogidas en el decreto autonómico".

Dichos suelos "están también dentro de ámbitos urbanos con uso global residencial", como el sector de la Cruz del Campo, el de Palmas Altas sur, Sevilla Este y las calles Hélice y Santa María del Robledo. Ocho de estas parcelas están calificadas por el planeamiento como Servicios Terciarios, una como Servicio de Interés Público y Social privado y, la última como suelo residencial.

La "inmensa mayoría" de estos suelos han recibido ya la autorización del Pleno del Ayuntamiento para su uso alternativo -en los casos precisos- como residencial de vivienda protegida, acogiéndose así a las condiciones de aplicación el Decreto-ley 1/2025 autonómico de incentivación de viviendas sociales.