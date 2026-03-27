Ayuntamiento de Sevilla y sindicatos acuerdan "garantizar empleo" y "remunicipalizar" la limpieza en algunos edificios

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al presidente del comité de empresa, Jorge Menacho, y el delegado de recursos humanos, Ignacio Flores. - EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal y el comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla han firmado este viernes un acuerdo para "terminar con el conflicto" tras la decisión del ejecutivo local de externalizar el servicio de limpieza en los colegios públicos.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que este acuerdo "garantiza los puestos de trabajo ocupados actualmente en la limpieza en los colegios", aunque continúa la externalización ya aprobada en Junta de Gobierno Local. Dichos puestos de trabajo serán distribuidos en otras áreas municipales "mejorando la limpieza de los edificios municipales".

En esta línea, Sanz ha señalado que "no se elimina ninguna categoría de peón y que se convocaran plazas vacantes previstas". Asimismo, el primer edil se ha comprometido a estudiar la "remunicipalización" de la limpieza en algunos edificios municipales como la sede de Igualdad y Servicios Sociales o los mercados de abastos.

"Es una garantía de futuro porque nos comprometemos a no privatizar ni externalizar ningún otro servicio municipal", ha afirmado José Luis Sanz.

El alcalde ha destacado que se trata de un "acuerdo fundamental para Sevilla" y ha agradecido la voluntad de los sindicatos "para solucionar un problema que teníamos encima de la mesa".

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Jorge Menacho, ha calificado el acuerdo como "bueno, pero también agridulce" debido a que se mantiene la externalización de la limpieza de los colegios. Aún así ha destacado que con este texto "se garantiza el empleo estable y se recuperan espacios que seguían privatizados".