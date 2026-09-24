Ayuntamiento de Sevilla se suma a la campaña europea EUTreeTag 2026 para concienciar sobre los beneficios de los árboles

Archivo - Personas abrigadas pasean por el Parque de María Luisa, en un día frío y el soleado a la vez, a 27 de diciembre del 2023 en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha participado en la segunda edición de la campaña europea EUTreeTag 2026, una iniciativa que busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de los árboles urbanos, especialmente de los ejemplares maduros, y hacer visible el valor ambiental que aportan a las ciudades. En esta edición, 24 árboles de Sevilla han sido seleccionados por el Servicio de Parques y Jardines y cuentan con una etiqueta informativa en distintos puntos de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, se trata de ejemplares de especial interés por sus características, dimensiones, ubicación y valor para la comunidad, aunque su selección pretende servir como muestra del papel que desempeña el conjunto del arbolado urbano.

Además, ha indicado que la campaña EUTreeTag se desarrolla este año con más de mil árboles identificados en 278 ciudades europeas, cuyos carteles permiten conocer de una manera sencilla algunos de los beneficios que proporciona cada ejemplar o conjunto de árboles.

Ha detallado que la iniciativa busca acercar esta información a un público amplio y poner de manifiesto que los árboles "son elementos esenciales para la habitabilidad y el bienestar en pueblos y ciudades". Las etiquetas colocadas en Sevilla incluyen información sobre la especie, sus dimensiones y la superficie efectiva de copa, además de diferentes servicios ecosistémicos que proporciona cada ejemplar a lo largo de un año.

Entre ellos se encuentran el CO? almacenado, el oxígeno que aporta y la cantidad de agua de lluvia que retiene, evitando parte de la escorrentía. El Ayuntamiento ha apuntado que estos datos se han obtenido mediante i-Tree, un conjunto de herramientas desarrollado para cuantificar y valorar los servicios ecosistémicos del arbolado. Se trata de una metodología utilizada en ámbitos académicos y profesionales para mejorar el conocimiento y la gestión de los bosques urbanos.

Al respecto, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "con esta campaña queremos que los sevillanos puedan conocer de una forma sencilla y cercana todo lo que hay detrás de un árbol". "Nos acostumbramos a verlos como parte del paisaje de la ciudad, pero cada ejemplar aporta sombra, oxígeno, ayuda a regular las temperaturas y retiene agua de lluvia", ha añadido.

Rincón también ha apuntado que "los 24 árboles que hemos seleccionado son solo una muestra del enorme valor que tiene todo nuestro arbolado". "Especialmente los ejemplares maduros, que durante décadas han crecido junto a la ciudad y que hoy constituyen auténticos refugios ambientales en nuestros barrios", ha añadido Rincón.

UN FICUS CASI CENTENARIO JUNTO AL COSTURERO DE LA REINA

Entre los ejemplares seleccionados se encuentra el Ficus macrophylla de la avenida de María Luisa, situado junto al Costurero de la Reina y catalogado como árbol singular. El ejemplar fue plantado en 1929, con motivo de la Exposición Iberoamericana celebrada en Sevilla, y actualmente presenta unas dimensiones extraordinarias: más de 6 metros de perímetro de tronco, alrededor de 24 metros de altura y una copa de más de 20 metros de diámetro.

Según ha puesto en valor el consistorio hispalense, su presencia permite visualizar de forma especialmente clara algunos de los beneficios que aporta un árbol maduro en un entorno urbano. Su amplia copa proporciona sombra, contribuye a reducir el efecto de la isla de calor y mejora las condiciones ambientales de un espacio situado en una de las principales vías de la ciudad y con un elevado tránsito de personas y vehículos.

El Ficus macrophylla, conocido como higuera australiana, es una especie caracterizada por sus grandes hojas, su amplia y densa copa y un potente sistema radicular.También puede desarrollar raíces aéreas que, al alcanzar el suelo, forman estructuras que contribuyen a sostener y reforzar sus grandes ramas. El ejemplar de la avenida de María Luisa constituye además un ejemplo del valor patrimonial que pueden alcanzar los árboles urbanos.

Plantado hace casi un siglo, ha acompañado la transformación de Sevilla y mantiene hoy una importante presencia paisajística y ambiental pese a encontrarse en un entorno urbano condicionado por el asfalto y el cemento.

24 ÁRBOLES, 24 PUNTOS DE LA CIUDAD

Los ejemplares seleccionados por el Ayuntamiento de Sevilla para la campaña EUTreeTag 2026 son: el Ciprés mediterráneo (Cupressus sempervirens), en el Cementerio de Sevilla; el Plátano de sombra (Platanus x hybrida), en los Jardines Muralla de la Macarena; el Brachichito rojo (Brachychiton acerifolius), en los Jardines del Valle; el Laurel de Indias (Ficus microcarpa), en la Plaza de San Leandro y en los Jardines de Chapina; el Árbol del caucho (Ficus elastica), en la Plaza del Altozano; el Guayabo de Brasil (Feijoa sellowiana), en la Plaza de Santa Cruz; el Eucalipto rojo (Eucalyptus camaldulensis), en los Jardines de Murillo.

Por otro lado, tambien están seleccionados el Plátano de sombra (Platanus occidentalis), en los Jardines del Cristina; el Higuera australiana (Ficus macrophylla), en la calle Palos de la Frontera; el Palo rosa (Tipuana tipu), en la calle Virgen de Loreto; el Ahuehuete (Taxodium mucronatum), en la Glorieta de Bécquer; el Araucaria de la Isla de Norfolk (Araucaria heterophylla), en el Parque de María Luisa; el Higuera australiana (Ficus macrophylla), en la avenida de María Luisa; el Plátano de sombra (Platanus x hybrida), en el Parque de María Luisa; el Laurel de Indias (Ficus microcarpa), en el Parque Rosario Valpuesta, y el Podocarpo (Podocarpus acutifolius), en el Parque de María Luisa.

Entre ellos también están el Árbol de Judas (Cercis siliquastrum), en la Plaza de América; el Palmera de Senegal (Phoenix reclinata), en los Jardines de las Delicias; el Eucalipto rojo (Eucalyptus camaldulensis), en la calle Pedro Salinas; el Morera de papel (Broussonetia papyrifera), en la calle Tomás Pérez; el Olivo negro (Bucida buceras), en los Jardines José Celestino Mutis; el Árbol del paraíso (Melia azedarach), en la avenida Virgen de la Esperanza, y el Pino australiano (Casuarina equisetifolia), en los terrenos del antiguo cuartel Daoiz y Velarde.

En este sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha precisado que la campaña EUTreeTag nació como una iniciativa europea de colaboración entre organizaciones especializadas en arboricultura y gestión del arbolado urbano, con el objetivo común de demostrar de forma comprensible los beneficios ecosistémicos de los árboles y aumentar la concienciación sobre su importancia. En España, la campaña se está promoviendo a través de Asociación Arbocity.

El Gobierno municipal del alcalde, José Luis Sanz, mantiene así su apuesta por poner en valor el patrimonio verde de Sevilla y por divulgar entre la ciudadanía la importancia del arbolado urbano. Una labor que, según el Consistorio, "no se limita a plantar nuevos ejemplares, sino también a conservar los árboles existentes y, especialmente, aquellos ejemplares maduros que forman parte del paisaje, la historia y la identidad de la ciudad".