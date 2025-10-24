El Ayuntamiento de Sevilla se suma a la conmemoración por el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido

El Ayuntamiento de Sevilla acoge la lectura del manifiesto organizado por la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Sevilla (DACE) con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este viernes la lectura del manifiesto organizado por la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Sevilla (DACE) con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, que se conmemora cada 26 de octubre desde 2007.

En una nota de prensa del Consistorio, el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha mostrado su apoyo a DACE en su reivindicaciones "para garantizar una atención continuada y de calidad desde el hospital hasta la vida en el domicilio".

En esta línea, García ha asegurado que "el daño cerebral adquirido no puede afrontarse en soledad" y ha pedido una asistencia real y efectiva", así como el "reconocimiento público la labor de las familias y de quienes cuidan".

Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Dependencia del INE, en España hay 414.680 personas con daño cerebral adquirido.