El Ayuntamiento de Sevilla ultima los trámites para reabrir el auditorio de la Cartuja Rocío Jurado

Archivo - Recreación virtual del auditorio Rocío Jurado con la cubierta proyectada - PROVENUE-RUSVEL - Archivo

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla aprobará este viernes, 11 de septiembre, el anteproyecto y el pliego de condiciones para la cubierta y modernización del auditorio Rocío Jurado, en la Cartuja, como paso previo al trámite de su exposición pública durante 20 días, tal como consta en el orden del día.

El Ayuntamiento ya admitió a trámite el proyecto de renovación integral, el pasado mes de abril, para recuperar el auditorio --diseñado por Eleuterio Población para la Exposición Universal de 1992--, cerrado desde 2023 y objeto de varios incendios en los últimos meses. El proyecto presentado por Provenue Gestión Instalaciones y Eventos --promotor del Movistar Arena-- y Grupo Rusvel contempla una cubierta, que es uno de sus pilares esenciales, así como la ampliación de su aforo hasta los 15.339 espectadores y una mejora de la acústica del auditorio en conciertos y espectáculos.

La propuesta presentada por ambos promotores persigue generar un "espacio multiusos, flexible y adaptativo" en el que se puedan celebrar eventos culturales, deportivos y espectáculos de diversos formatos, contenidos y aforos. Con el nuevo aforo se convertiría en uno de los espacios de estas características de mayor capacidad del sur de España. En cuanto a la inversión inicial, se estima un montante que ronda los 35 millones de euros.

El Ayuntamiento prevé aprobar, por tanto, el proyecto técnico y los pliegos que regirán la futura concesión de un proyecto que en lo que respecta a su cubierta se ha diseñado atendiendo a tres fines primordiales: respetar su diseño original, garantizar su convivencia con el paisaje urbano junto al Guadalquivir y lograr la viabilidad financiera, técnica y urbanística requerida para su ejecución.

Los promotores consideran que la reapertura de este emblemático edificio impulsaría el turismo, "atrayendo a visitantes nacionales e internacionales" y se "revitalizaría" el entorno en el que se ubica el auditorio, "en evidente estado de abandono".

En el documento se presta especial atención al impacto económico que tendría en la ciudad. Para ello se esgrime que el Palacio de Deportes de Madrid contribuye en más de 220 millones a la economía de la Comunidad y está vinculado a la generación de más de 2.100 empleos.

Provenue explota, además, el Live Sur Stadium La Cartuja, en Sevilla. Por su parte, Grupo Rusvel, dedicado al sector de la construcción y al desarrollo inmobiliario, alcanzó una cifra de negocio acumulada de 312 millones de euros en los últimos 5 años. Su filial Heliopol ha intervenido en el Palacio de Congresos de Sevilla, el Puerto de Málaga y el Metro de Granada.