Beltrán Pérez exige a Espadas "explicaciones inmediatas por el enchufismo" de socialistas en los distritos

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha reclamado este miércoles al alcalde, el socialista Juan Espadas, "explicaciones inmediatas ante el escandaloso número de contrataciones" en favor de militantes socialistas en los talleres socioculturales de los distritos, oponiéndose a la posibilidad de que consoliden sus puestos por la concatenación de contratos temporales.

Pérez ha manifestado su temor ante la posibilidad de que el Gobierno local esté ·volviendo a la época más oscura del PSOE", reclamando que el alcalde "dé explicaciones inmediatas sobre los casos de enchufismo en los distritos" y que "no se contrate a militantes socialistas" en los mismos.

"El carné del PSOE no puede ser garantía de empleo fijo y mucho menos en la época actual de crisis, en la que la ciudad está a la cola en creación de empleo y hay muchos sevillanos pasándolo verdaderamente mal", ha manifestado Beltrán Pérez, opinando que "toda la red clientelar y de enchufismo que han tenido (los socialistas) en la Junta de Andalucía, la está aplicando ahora Espadas en el Ayuntamiento".

"El Ayuntamiento no puede ser la agencia de colocación del PSOE. Están empezando a emerger todas las actuaciones que ha llevado a cabo Espadas, que han estado ocultas durante todo este tiempo y que ahora se están conociendo. El carnet del PSOE no puede ser la garantía de un puesto fijo de trabajo, en un momento en el que la crisis se está cebando con decenas de miles de ciudadanos, cuando se están cerrando miles de comercios y la garantía de un buen puesto de trabajo debe ser tu currículum, tu carnet de identidad y no el carné del PSOE", ha concluido Beltrán Pérez.