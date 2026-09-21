La Bienal de Flamenco de Sevilla revela la identidad artística de Manuel Liñán en 'Bailaor@'

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Angie Moreno, junto a otras personalidades como el director de la Bienal, Luis Ybarra, y el artista Manuel Liñán. - BIENAL DE FLAMENCO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla acoge este martes 22 en el Teatro de la Maestranza 'Bailaor@. Recital de baile', la última propuesta de Manuel Liñán, concebida como un "ejercicio de reconocimiento y aceptación de la identidad artística que el bailaor ha ido construyendo a lo largo de los años". El espectáculo parte de una "necesidad esencial" para el artista, "bailar y celebrar aquello que le define sobre el escenario".

En palabras de la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Angie Moreno, la presencia de Manuel Liñán en esta Bienal "representa muy bien la capacidad del flamenco para evolucionar sin perder el vínculo con sus raíces". "'Bailaor@' es el resultado de una trayectoria artística muy personal, de una manera de entender el baile que Liñán ha construido desde el conocimiento de la tradición y desde la libertad para buscar su propio lenguaje", ha indicado, según una nota de prensa remitida por la Bienal.

"Es especialmente importante acompañar a los artistas en esos momentos en los que se atreven a mostrar aquello que les define, y hacerlo además en un escenario como el Teatro de la Maestranza. Sevilla vuelve a ser así un lugar de encuentro entre la tradición y las nuevas formas de expresión del flamenco, y esta noche única de Manuel Liñán es una buena muestra de ello", ha añadido Moreno.

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, ha destacado que "Manuel Liñán ha conseguido algo verdaderamente difícil en el mundo artístico, que sus intereses sean también los de la mayoría. Ha conectado con el gran público a través de un baile de una calidad indiscutible, temáticas de rabiosa actualidad, y de siempre, y montajes de enorme contundencia, tanto en solitario como coreografiando para cuerpos de baile".

"Celebro que el éxito de su espectáculo en la pasada edición haya despertado tantas expectativas para este. Celebro también que su presencia en la Bienal sea con una noche ùnica e irrepetible para Sevilla, cargada de momentos y sorpresas que ansían aficionados y curiosos, mayores, jóvenes, pequeños y, en definitiva, un perfil de espectador tan variado como todos los públicos que caben en el flamenco", ha agregado Ybarra.

Por su parte, Manuel Liñán ha destacado que "'Bailaor@' es una pieza que llega después de otras producciones con más personas. Ahora necesitaba un espacio para mí donde simplemente bailar, irme a mi pasado, a mis raíces, donde solo bailaba y no contaba una dramaturgia. Siempre me ha gustado el baile por el baile".

"Necesitaba tener ese espacio en este momento, para poder bailar y celebrar la identidad que he ido construyendo con el paso de los años y hacerlo sin miedo. En este recital de baile quería que estuviera parte del pasado de mi carrera", ha precisado Liñán. De este modo, ha concretado que 'Bailaor@' tiene una estética "de la que considero que me he ido apoderando y es un rinconcito para mí, para celebrar lo que soy y de dónde vengo, por eso también le rindo un homenaje a Mario Maya, que es la escuela donde aprendí".

Asimismo, 'Bailaor@' es un espectáculo que se asienta sobre una fórmula abierta y se "singulariza según el espacio y el contexto en el que tenga lugar". Así, la singularidad que Liñán aportará en su propuesta en el marco de la Bienal "tiene que ver con el repertorio elegido y con una serie de artistas invitados que pasarán por el escenario, como Tomasito o el bailaor Rafael Campallo, entre otras sorpresas".

En esta línea, la Bienal ha indicado que esta propuesta Liñán se presenta ante el público "sin necesidad de construir un relato alrededor del baile", sino como un recital en el sentido más esencial del término.

El artista se sitúa en el centro de la escena acompañado por la guitarra de Francisco Vinuesa y los cantaores Juan de La María, José Manuel Fernández, Miguel Heredia, Manuel de la Nina y Sebastián del Puerto, en una estructura abierta "que permite que sea el propio baile el que articule el espectáculo".

Además, el título incorpora el símbolo @ como una forma de nombrar un género que escapa de las categorías binarias y que el propio Liñán reconoce como parte de su manera de entenderse y expresarse como artista. No se trata, sin embargo, de una declaración teórica, sino de una "celebración desde el cuerpo y desde el flamenco". "No pretendo sino celebrar lo que soy", ha afirmado el bailaor, que encuentra en el escenario el espacio para reunir distintas formas de bailar y hacer visible una estética que ha ido construyendo durante años.

Entre los momentos que conforman este recital se encuentra una cantiña concebida como homenaje a Mario Maya, uno de los "maestros fundamentales" en la formación de Liñán. El recuerdo del maestro cordobés conecta así la propuesta con una tradición que forma parte de su propia trayectoria y que el bailaor "continúa reinterpretando desde una mirada personal".

Formado en Granada junto a Manolete y Mario Maya, Manuel Liñán comenzó a destacar profesionalmente a finales de los años noventa y ha desarrollado desde entonces una trayectoria como intérprete, coreógrafo y director marcada por la búsqueda de nuevos lenguajes dentro del flamenco.

En 2017 recibió el Premio Nacional de Danza y, entre sus trabajos más reconocidos, se encuentra 'Viva!', una creación que llevó a escenarios de España y de numerosos países y que profundizó en su mirada sobre el género y la identidad.

A lo largo de su carrera ha recibido también tres Premios Max y ha trabajado como coreógrafo invitado para el Ballet Nacional de España, además de colaborar con artistas y compañías de diferentes disciplinas. Ahora, en la XXIV Bienal de Flamenco, regresa al escenario sevillano con 'Bailaor@', una propuesta que, en suma, "condensa en forma de recital el camino recorrido hasta construir su propia manera de bailar".