Los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla se forman sobre nuevas tecnologías o intervención de tentativas suicidas

Los Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla han recibido una variada formación en el último trimestre del año. Durante las prácticas se han adecuado sobre incendios en espacios confinados, intervención de tentativas suicidas, nuevas tecnologías y vehículos, maniobras básicas de rescate en accidente de tráfico y apertura de viviendas.

Según una nota remitida por el Consistorio, desde el área de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, a través de su sección de Formación se ha puesto en marcha el último ciclo de formación para los bomberos municipales en el último trimestre del año.

Durante las prácticas de ataque exterior ofensivo, ha consistido en simular un incendio en un espacio confinado para aprender cómo abórdalo desde el exterior con intención de bajar la temperatura del mismo y ganar tiempo para el rescate de las víctimas. Durante esta práctica los bomberos llegan a exponerse a temperaturas de hasta 400-500 grados y adquieren un bagaje necesario para aprender sobre el terreno cómo afrontar decisiones de forma rápida y certera.

Asimismo, se ha realizado una formación específica sobre intervención en tentativa suicida, dirigida a los bomberos. El objetivo es dotar a los equipos operativos de herramientas actualizadas y basadas en la evidencia para afrontar con seguridad y eficacia una intervención cada vez más frecuente en el ámbito de las emergencias. La asistencia a la formación se organiza en función de las necesidades del servicio y bajo la supervisión del suboficial de guardia.

En cada jornada se procura la participación de un vehículo con un mando, un conductor y dos bomberos por parque, garantizando tanto la cobertura operativa como la continuidad del servicio en todas las zonas de Sevilla. En cada parque permanecerá siempre una dotación completa para asegurar la capacidad de respuesta del Speis.

La incorporación de vehículos a gas en el parque automovilístico requiere una actualización constante de los protocolos de intervención de los bomberos. La formación debe centrarse en el conocimiento técnico, la práctica operativa y la seguridad personal, garantizando una respuesta eficaz y segura. Los servicios de emergencia que disponen de formación especializada y simulacros periódicos reducen de manera significativa el riesgo de accidentes secundarios y aumentan la eficacia en las intervenciones.

Por otro lado, se han creado tres escenarios de trabajo donde se simula un accidente en el que hay involucrados dos vehículos turismos. En cada escenario hay un instructor responsable de la maniobra a realizar. Este ejercicio se ejecutará completando las distintas tareas habituales en una actuación de este tipo, desde la zonificación del entorno para asegurar la zona de trabajo, hasta la apertura de la vía de extracción para la víctima y la secuenciación de las tareas a realizar.

Los vehículos autoescalas son el principal vehículo de rescate para acceder los bomberos a determinadas alturas de edificio o infraestructuras y evacuar a posibles víctimas inmersas en algún siniestro. Es por ello que el conocimiento de sus posibilidades, manejo y versatilidad hace que sea importante su incorporación en la formación en los ciclos.