Bomberos del Consorcio Provincial de Sevilla participan en un simulacro del plan de emergencia de una planta termosolar

Un bombero del Consorcio Provincial participa en un simulacro de emergencias en una planta termosolar. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos pertenecientes al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, adscritos a los parques de Sanlúcar la Mayor y Santiponce, han colaborado en la realización de un simulacro del Plan de Emergencia Exterior de la planta termosolar Solnova.

La realización de simulacros en el ámbito de industrias y establecimientos donde pueden producirse accidentes graves con presencia de sustancias peligrosas forma parte de las actividades programadas por el Consorcio de Bomberos para 2026; este último tuvo lugar el pasado 25 de marzo, según informa la Diputación en un comunicado.

Este tipo de empresas debe contar con un Plan de Autoprotección, vinculado con al respectivo Plan Municipal de Emergencia. Con carácter previo a la realización del simulacro, hubo una reunión preparatoria en la propia planta, ubicada en el kilómetro 31,5 de la carretera A-477 (Gerena-Aznalcóllar), en el término municipal de Sanlúcar la Mayor.

En este encuentro participó, entre otros equipos de emergencias, una dotación del Parque de Bomberos de Sanlúcar la Mayor. La planificación del ejercicio contemplaba tres emergencias en diferentes escenarios.

Al respecto, la primera consistía en la rotura de tubería e incendio de fluido a presión en la planta Solnova 4 (Industria Seveso grupo2), en la isla de potencia; la segunda simulaba la rotura y fuga de un recipiente con productos químicos en la misma planta, en el almacén de productos químicos, y la tercera emergencia planteaba un supuesto de fuga incendiada en el depósito vertical de GNL más afección por radiación a depósito horizontal de GNL en la Planta Abengoa (Industria Seveso grupo 1).

Por parte de la dirección de la emergencia se contemplaba la activación de un Puesto de Mando Avanzado en la Planta Solnova 4 y la activación de los Parques de Sanlúcar la Mayor y Santiponce a las 10,00 horas, con la intervención necesaria de dos equipos de extinción (vehículo BRP y vehículo BNP) y un equipo de intervención químico (vehículo NBQ).

Durante el simulacro se siguieron todas las consignas y protocolos de actuación establecidos en Plan de Emergencias Exterior, con la activación del Plan de Emergencias Municipal. Este tipo de ejercicios resulta fundamental para reforzar la coordinación entre los distintos operativos y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones reales de emergencia.