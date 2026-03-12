Bomberos intervienen en el incendio de una vivienda en Nervión en Sevilla, sin personas heridas

Incendio en la calle Juan de Oñate en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo de bomberos, Policía Local, Policía Nacional y sanitarios han intervenido desde las 7,40 horas de este jueves en el incendio de una vivienda de la calle Juan de Oñate, el distrito Nervión de Sevilla.

Según ha indicado Emergencias Sevilla en una publicación en redes sociales, el suceso no ha dejado personas afectadas, aunque la vivienda presenta daños materiales en todas las estancias por las llamas y el humo.

La Policía Nacional está investigando el origen del incendio cuyo foco inicial se ubica en el salón de la vivienda. La calle sigue cortada al tráfico mientras finalizan los trabajos.