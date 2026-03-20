Bomberos de la provincia de Sevilla se forman en la utilización segura de motosierras en rescates y corte de árboles

Formación de bomberos de la provincia de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla está impartiendo formación especializada sobre la utilización segura de motosierras en rescates, cortes de árboles y ramas. El curso se desarrolla en tres ediciones, en las que se formarán unos 60 profesionales del Sistema de Bomberos de la Provincia.

Según ha indicado la Diputación en una nota, el objetivo principal es aportar los conocimientos necesarios para trabajar con todas las garantías de seguridad con este tipo de herramientas.

La institución provincial ha destacado que estas acciones formativas son "fundamentales, ya que la motosierra es una herramienta muy utilizada en diferentes situaciones, principalmente en intervenciones urbanas provocadas por el paso de borrascas, temporales, condiciones meteorológicas adversas que provocan la caída de distintos elementos, principalmente árboles y ramas, tanto en el entorno urbano como en el rural".

En las jornadas formativas, que arrancaron el 2 de marzo y continuarán hasta el 13 de abril, se instruirá en el manejo de distintos tipos de motosierras, a realizar cortes con precisión y aplicar las medidas de seguridad correspondientes para minimizar riesgos en el entorno de trabajo.

Asimismo, se dará a conocer la normativa vigente y los procedimientos esenciales para garantizar un uso eficiente y seguro de estos equipos. El curso incluye ejemplos sobre la correcta manipulación de la motosierra, la inspección del equipo y los protocolos de prevención, asegurando un aprendizaje efectivo.

Entre los objetivos específicos de la formación están también la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos sobre el uso seguro y eficiente de la motosierra; la capacitación de los alumnos y alumnas en el manejo adecuado de la motosierra, siguiendo normas de seguridad y técnicas operativas correctas; el desarrollo de habilidades en técnicas de encendido y apagado seguro y dominar las técnicas de corte.

Por otro lado, se les instruirá sobre los principales riesgos asociados al manejo de la motosierra y otras herramientas y en el con las rutinas y pautas de manejo necesarias para conseguir su manejo en condiciones seguras.

Las sesiones teóricas incluyen el conocimiento pormenorizado de los elementos de corte y funcionamiento de la herramienta, las medidas de seguridad en la intervención y las condiciones de prevención de riesgos laborales que se deben llevar a cabo en la utilización de la motosierra.

En las sesiones prácticas se realizan distintos tipos de ejercicios en diferentes situaciones, impartidas por formadores cualificados y con una dilatada experiencia en la utilización de motosierras.