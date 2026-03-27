Bomberos de la provincia de Sevilla reciben diez nuevas furgonetas para traslado de personal y logística en emergencias

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (c), durante el acto de entrega de las diez nuevas furgonetas al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado la adquisición de diez nuevas furgonetas destinadas al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, con una inversión de casi medio millón de euros. Se trata de vehículos modelo Renault Trafic de 130 CV, con zona de pasajeros y de carga compartimentadas, adecuados para el traslado de personal operativo y de material y su movilidad entre los parques. También podrán ser utilizadas en situaciones de emergencias, para logística de equipamiento y personal.

La institución provincial ha detallado en una nota que, atendiendo a criterios técnicos y operativos, los vehículos han sido asignados a los parques de Carmona, Estepa, La Rinconada, Lora del Río, Marchena, Mairena del Alcor, Osuna, Santiponce, Mairena del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor, dentro del Sistema Provincial de Bomberos de la Provincia de Sevilla.

Al hilo, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha hecho referencia a la construcción y renovación parques, la incorporación de vehículos y material y la tramitación de procesos para ampliar la plantilla, en cooperación con los municipios.

La puesta a disposición de estas furgonetas ha coincidido con la constitución de la Comisión de Seguimiento del Plan Director del Consorcio, aprobado en 2025 con la participación de todas las partes implicadas y el documento en el que se marcan los objetivos de mejora del sistema en un horizonte de ocho años. La reunión de la Comisión Seguimiento del Plan Director se ha producido en la nueva sede administrativa del Consorcio de Bomberos, en la Plaza Carlos Cano de Mairena del Aljarafe, en un inmueble titularidad del Ayuntamiento, cedido para este uso.

Las instalaciones, con una superficie de 365,44 metros cuadrados, disponen de siete despachos con separación acristalada, una zona central de trabajo compartido con diez puestos ampliables y una sala multiusos. La nueva ubicación facilita la coordinación interna y la relación con los servicios provinciales, contribuyendo a una gestión más ágil de los procedimientos del Consorcio.