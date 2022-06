Bosquet defiende el "firme compromiso" de Cs con los autónomos y esgrime "datos reales" de gestión

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos de Ciudadanos por Sevilla a las elecciones autonómicas, Marta Bosquet, ha garantizado este jueves en su visita al municipio de Lebrija "el compromiso firme y sólido de Ciudadanos con los autónomos sevillanos", que "en los próximos cuatro años seguirán estando en el centro de las políticas naranjas para la transformación social y económica de nuestra tierra".

En este sentido, ha defendido que "Ciudadanos siempre ha sido el partido de los autónomos" y "así lo vamos a seguir siendo", pero "no como un título de frases hechas y promesas vacías, sino como una forma de entender la gestión pública que se sostiene en estar al lado de aquellos que generan empleo y riqueza en nuestra provincia".

De hecho, "así lo demuestran los datos reales", ya que, con Ciudadanos en el gobierno de la Junta de Andalucía, "encadenamos más de un año siendo líderes nacionales en número de autónomos", ha señalado.

Bosquet, que ha realizado esta mañana una visita a diversos comercios de emprendedores de Lebrija, ha asegurado que "en Ciudadanos estamos muy orgullosos de la 'marca Sevilla' que representan todos estos empresarios valientes", que "fueron capaces en su día de dar un paso al frente para convertirse en grandes referentes en el mundo de la empresa" y que, a pesar de todas las dificultades, "madrugan cada día para levantar la persiana de sus negocios y así crear oportunidades, generar empleo y riqueza".

Por ello, "tenemos muy claro que después del 19J vamos a seguir trabajando desde el gobierno de la Junta de Andalucía en esta misma línea", porque "no podemos conformarnos con los buenos datos actuales que ha propiciado el trabajo de las consejerías naranjas".

Así, ha advertido de que "es el momento de seguir tomando medidas que sean efectivas y de seguir reduciendo las cargas administrativas que soportan las empresas y el comercio de proximidad" y que "lastran su actividad económica", ha indicado.

La candidata del partido liberal en Sevilla ha reiterado que "ha llegado la hora de dar un paso más". En este sentido, ha defendido que "ya en el año 2017 conseguimos reducir la tarifa plana de los autónomos" y que "precisamente cuando el gobierno de PSOE y Podemos en Madrid se ha empeñado en subir estos costes a los autónomos, desde Ciudadanos queremos comprometemos a aplicar nuevas bonificaciones".

Por ello, "con Ciudadanos en el gobierno de la Junta de Andalucía, durante los próximos cuatro años no habrá ni un solo autónomo de nuestra tierra que no tenga su cuota bonificada". Así, ha explicado que "nuestra propuesta pasa por ampliar a tres años la tarifa plana de los autónomos y ofrecer un descuento del 30 por ciento en la cuota a todos aquellos que no puedan acogerse a esta tarifa plana", ha dicho.

Bosquet ha insistido en que "estas medidas harán que, como ya ocurre en esta tierra, nuestro tejido de autónomos crezca por encima de la media nacional" y que "las empresas sigan vivas pasados el segundo y el tercer año". Así, ha asegurado que "estamos hablando de una forma de estimular el empleo que se ha demostrado eficaz en Andalucía" y que "es consecuencia directa de todas las políticas liberales de Ciudadanos".

De este modo, "queremos seguir trabajando en esta misma línea" y "llevando a cabo las reformas que han propiciado el cambio que funciona en nuestra tierra. Por ello, "pedimos el apoyo de los sevillanos el próximo 19 de junio", porque "lo que funciona no debe tocarse" y porque "Ciudadanos es la única garantía de una estabilidad que es buena para Sevilla, para nuestras empresas, para nuestros autónomos y para nuestros emprendedores", ha concluido.