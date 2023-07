Bravo (PP) afirma que el debate servirá para "aglutinar votos" y para que "mucha gente vea una oportunidad" en Feijóo

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Sevilla, Juan Bravo, se ha mostrado convencido de que el debate celebrado este lunes entre Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) "servirá para que mucha gente vea que hay una oportunidad en Feijóo y para que podamos aglutinar esos votos en torno a él".

Así ha respondido a los medios preguntado por una valoración del debate entre ambos candidatos a la Presidencia del Gobierno celebrado en Atresmedia. "Creo que de manera prácticamente unánime, ustedes que hacen un análisis profundo del mismo, dan que fue --Feijóo-- la persona capaz de transmitir la capacidad de acuerdos o de pactos, como el que puso encima de la mesa para que gobierne el que gane las elecciones, y que Sánchez no aceptó".

"Creo que también transmitió un análisis económico y un proyecto para poder dar respuesta a los españoles, y planteó un voto para conseguir una mayoría suficiente que le permita desarrollar todas las propuestas que anunció en el debate", ha añadido Bravo.

Para el cabeza de lista del PP por Sevilla, tras el debate de este lunes "lo último que va a haber, seguro, va a ser euforia. Creo que esto, en todo caso, lo que nos pedirá es aún más trabajo, más cercanía en la calle y por tanto, de alguna manera, un mayor compromiso con la sociedad".

PANCARTA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA EN VALENCIA

Asimismo, cuestionado por el hecho de que la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, de Vox, no estuviera tras la pancarta de repulsa del último caso de violencia machista --una mujer asesinada en Antella a manos de su pareja--, Bravo ha afirmado al respecto que "tenemos que ser responsables de nuestros propios actos; le puedo decir que yo no me marcharía de esa pancarta".

"Como concepto general, creo que hay un enorme compromiso de la sociedad. En un tema tan delicado como este caso, todos tenemos que estar ahí y tenemos que estar, además, en cualquier tipo de violencia. Como sociedad debemos erradicar y luchar e ir de manera unánime" en relación con esta cuestión. "No sé exactamente la situación que se produjo porque la campaña nos lleva a que, sin querer, te limites mucho a tu ámbito territorial, pero, sin duda, creo que todos tenemos que estar ahí".

En su opinión, "no hay que tener dudas y cualquier persona que sufra la violencia, en este caso las mujeres, con mayor esfuerzo aún porque es una lacra la que tenemos que erradicar", ha subrayado Bravo.