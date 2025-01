La Cabalgata anticipada riega Sevilla de magia e ilusión con lleno de público

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de Reyes Magos del Ateneo de Sevilla está recorriendo las calles de la capital hispalense en un histórico 4 de enero con gran afluencia de público. Se trata de la primera vez en más de cien años que esta celebración se realiza esta jornada, una decisión tomada por la institución ante la previsión meteorológica de lluvia y eventos prevista para el próximo domingo.

Así, con gran puntualidad, la Cabalgata ha comenzado a repartir magia e ilusión a pequeños y mayores desde las 16,15 horas de la tarde, cuando empezó a salir desde la antigua Fábrica de Tabacos, sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla. Cabe resaltar que no se descarta la presencia de precipitaciones en las últimas horas de la celebración, aunque se prevén, en todo caso, de escasa cuantía.

Este año se estrenan trece carrozas, entre las que destacan las dedicadas a entidades, como la Hermandad de la Amargura, que inspira el diseño de 'El Nacimiento' en el Tercer Centenario de San Juan de la Palma, la empresa sevillana Llopis Servicios Ambientales SL, en la celebración de su 50 aniversario; el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla en el 160 aniversario de su creación; la Universidad Fernando III, en el primer año de formación universitaria en Sevilla; o el Real Círculo de Labradores cuando cumple 165 años de existencia.

La música no falta en las calles de Sevilla con la participación de ocho formaciones musicales que acompañan a la comitiva durante todo el recorrido. La Agrupación Musical (A.M) Virgen de los Reyes abre el Cortejo; acompañando la Estrella de la Ilusión, la Agrupación Musical Juvenil Virgen de los Reyes; con Palas Atenea, la A.M. María Santísima del Rocío; con el Gran Visir, la A.M. Sagrada Presentación; con el Rey Melchor, la A.M. Santa María de la Esperanza; la Centuria Romana Juvenil con el Mago de la Fantasía; el Rey Gaspar, acompañado por la A.M. Angustias Coronada y el Rey Baltasar, por la Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras).

En este sentido, el jefe de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío, Fernando de la Portilla, representa este 2025 al Rey Melchor; el empresario, fundador y director de la empresa de transporte y logística Gar&Cía, Jesús García, al Rey Gaspar; y el periodista, director de Mediaset Deportes España Federico Quintero encarna al último de los reyes, Baltasar.

El recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos del Ateneo de Sevilla es el siguiente: salida desde la Universidad de Sevilla, para posteriormente discurrir por la calle Palos de la Frontera, Glorieta San Diego, Avenida del Cid, plaza Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Resolana, Feria, Correduría, Plaza de Europa, Trajano, Plaza del Duque de la Victoria, Plaza de la Campana, Velázquez, Rioja, Plaza de la Magdalena, San Pablo, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, Plaza del Altozano, San Jacinto, Pagés del Corro, Génova, Plaza de Cuba -- sobre las 20,00 horas-- Asunción, Virgen de Luján, Glorieta de las Cigarreras, Puente de Los Remedios, Glorieta de Los Marineros, Paseo de Las Delicias, Avenida de Roma y Palos de la Frontera a las 22,00 horas.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Para la ocasión, se ha preparado un despliegue de cerca de 200 agentes de la Policía Local con el objetivo de velar por la seguridad del cortejo durante su recorrido, con 25 agentes más para revisar durante esta mañana los recorridos. Además, toda la flota de vehículos de la Policía Local está disponible para este día, distribuida por los barrios participando un total de 96 vehículos, entre patrulleros y todoterrenos, y 80 motos.

Según ha informado el Ayuntamiento, en el desarrollo del dispositivo para la limpieza del itinerario de la Cabalgata del Ateneo y su área de influencia, previsto para comenzar a las 16,00 horas de hoy, toman parte 135 trabajadores y 53 vehículos, que permanecerán activos hasta la finalización de la Cabalgata.

Posteriormente, durante la noche, los efectivos pondrán en marcha los servicios habitualmente programados y reforzados con personal y maquinaria, prestando especial atención a las zonas del Casco Antiguo y los barrios de Triana y Los Remedios, más afectadas por el desarrollo de la Cabalgata.