Una Cabalgata histórica se celebra por primera vez el día 4 por la lluvia, repartiendo magia e ilusión

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de Reyes Magos del Ateneo de Sevilla saldrá este sábado 4 de enero desde la antigua Fábrica de Tabacos, sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla, a las 16,15 horas para repartir ilusión entre todos los niños de la ciudad. Lo hará un día antes debido a la previsión meteorológica de lluvia y vientos que se espera para la jornada del domingo. Se trata de una decisión histórica del Ateneo de Sevilla que tras más de 100 años adelanta la fecha de salida para que las carrozas puedan salir a la calle.

De este modo, el Ateneo rectificaba ante un primer comunicado en el que expresaba su negativa ante modificar el día de salida de la Cabalgata, fue este jueves por la tarde cuando la Junta Directiva anunciaba su adelanto y por tanto también el del Heraldo Real 24 horas, manteniendo en ambos casos horario y recorrido, una vez el Ayuntamiento garantizaba la cobertura de los servicios municipales.

Así, el Ateneo ha publicado en su red social X --antes Twitter-- una carta dirigida a los niños de Sevilla, escrita por los Reyes Magos de Oriente en la que explican que "al venir nubes muy feas y para que no se estropeen vuestros regalos hemos pedido al Ateneo adelantar la llegada a la ciudad y cobijarnos en su casa". El cuatro de enero "estaremos en Sevilla, os saludaremos y lanzaremos caramelos, pero debéis tener paciencia, ningún regalo llegará a las casas antes del 6 de enero", han señalado.

Un 4 de enero que se vivirá con ilusión, color y fantasía estrenando trece carrozas entre las que destacan las carrozas dedicadas a entidades, como la Hermandad de la Amargura, que inspira el diseño de 'El Nacimiento' en el Tercer Centenario de San Juan de la Palma, la empresa sevillana Llopis Servicios Ambientales SL, en la celebración de su 50 aniversario; el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla en el 160 aniversario de su creación; la Universidad Fernando III, en el primer año de formación universitaria en Sevilla; o el Real Círculo de Labradores cuando cumple 165 años de existencia.

Además desde la organización y la dirección artística se destacaban representaciones a los grandes mitos y cuentos infantiles como Peter Pan o la Atlándida, sin olvida figuras de la infancia como Zipi y Zape. Desde el Ateneo subrayaban que "en los diseños se encuentran grandes valores como la lectura, el reciclaje o la alimentación sana y equilibrada".

La música no faltará en las calles de Sevilla con la participación de ocho formaciones musicales que acompañarán a la comitiva durante todo el recorrido, serán la Agrupación Musical (A.M) Virgen de los Reyes como apertura del Cortejo, acompañando a la Estrella de la Ilusión irá la Agrupación Musical Juvenil Virgen de los Reyes; tras ella la A.M. Sagrada Presentación, con el Rey Melchor, A.M. Santa María de la Esperanza; la Centuria Romana Juvenil con el Mago de la Fantasía; el Rey Gaspar irá acompañado por la A.M. Angustias Coronada y el Rey Baltasar por la Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras).

En este sentido, serán los protagonistas de la Cabalgata el jefe de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío, Fernando de la Portilla, que representará al Rey Melchor; el empresario, fundador y director de la empresa de transporte y logística Gar&Cía, Jesús García que será el Rey Gaspar; y el periodista, director de Mediaset Deportes España Federico Quintero que encarnará al último de los reyes, Baltasar.

Junto a ellos, la Estrella de la Ilusión es la directora financiera y de recursos humanos en la empresa familiar el Horno La Parra, Inmaculada Pineda ; la diosa Palas Atenea, encarnada por la directora gerente de una de las múltiples sucursales sevillanas de la empresa de logística y mensajería GLS, Mª Victoria Boja; el Gran Visir será el empresario Jesús Díaz, director de operaciones del circuito internacional del Circuito A1Padel; para el Mago de la Fantasía cuentan con la participación en el Cortejo del doctor especialista en Urología Manuel Gutiérrez.

Por otro lado, este viernes el Heraldo Real es Ángel Cornejo, colaborador del Ateneo dedicado a la atención a la ciudadanía en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. El pregonero de este año ha sido Jesús Corral tras sustituir al humorista Manu Sánchez por enfermedad y la escultora de profesión, Guadalupe de Guzmán, ha sido la encargada de ilustrar el cartel.

HORARIO Y RECORRIDO

El recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos del Ateneo de Sevilla comenzará a las 16,00 horas, con salida a las 16,00 horas desde la Universidad de Sevilla y discurriendo por, calle Palos de la Frontera Glorieta San Diego, Avenida del Cid, plaza Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León Resolana --en torno a las 17,55 horas-- Feria, Correduría, Plaza de Europa, Trajano, Plaza del Duque de la Victoria, Plaza de la Campana, Velázquez, Rioja, Plaza de la Magdalena, San Pablo, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, Plaza del Altozano, San Jacinto, Pagés del Corro, Génova, Plaza de Cuba -- sobre las 20,00 horas-- Asunción, Virgen de Luján, Glorieta de las Cigarreras, Puente de Los Remedios, Glorieta de Los Marineros, Paseo de Las Delicias, Avenida de Roma y Palos de la Frontera a las 22,00 horas.

Para la organización de la salida de la Cabalgata, se cortará el tráfico rodado en la calle Palos de la Frontera, en el tramo entre calle La Rábida y la Glorieta de San Diego, a partir de las 13,45 horas del día 4 de enero de 2025. Este mismo corte al tráfico rodado, se repetirá a partir de las 20,00 horas para facilitar el regreso de la Cabalgata.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA

El dispositivo de la Policía Local de Sevilla para la Cabalgata del Ateneo estará compuesto por 195 agentes repartidos en diferentes labores y preparados para conseguir que el discurrir del cortejo sea un evento seguro, con "un aumento del 4% de agentes respecto al año pasado".

Cerca de 200 agentes estarán velando por la seguridad del cortejo durante su recorrido y a ellos se sumaran 25 agentes más que durante la mañana trabajaran revisando los recorridos. Además, toda la flota de vehículos de la Policía Local estará disponible para ese día, distribuida por los barrios participando un total de 96 vehículos, entre patrulleros y todoterrenos, y 80 motos.

Según ha informado el Ayuntamiento, el dispositivo para la limpieza del Itinerario de la Cabalgata del Ateneo y su área de influencia, se pondrá en marcha el día 4 de enero a las 16,00 horas, y en su desarrollo tomarán parte 135 trabajadores y 53 vehículos, que permanecerán activos hasta la finalización de la Cabalgata.

Posteriormente, durante la noche, los efectivos pondrán en marcha los servicios habitualmente programados y reforzados con personal y maquinaria, prestando especial atención a las zonas del Casco Antiguo y los barrios de Triana y Los Remedios, más afectadas por el desarrollo de la Cabalgata. El 5 de enero se llevará a cabo la limpieza de los itinerarios de las cabalgatas que transcurrirán por los distintos barrios y distritos, actividad en la que intervendrán 139 trabajadores y 66 vehículos.