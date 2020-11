CaixaForum Sevilla acoge una muestra sobre Pixar con 130 dibujos originales y 48 maquetas

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz, y la comisaria asistente, Brianne Moseley, vía streaming, han presentado en CaixaForum Sevilla la exposición 'Pixar. Construyendo personajes', una muestra que explica el proceso de creación de los personajes de las películas de la factoría de animación, con cerca de 130 dibujos originales, 48 maquetas y diversos audiovisuales.

La exposición está organizada por Pixar Animation Studios en colaboración con la Fundación La Caixa, en su segunda colaboración. Así, como explica la organización en comunicado, la muestra presenta un nuevo enfoque que se centra en el primer proceso de desarrollo de los personajes, desde la génesis. La exposición demuestra que los personajes de Pixar son el resultado de un "cuidadoso y riguroso trabajo creativo tras un profundo trabajo de investigación". De esta forma, "adentra al espectador en las bambalinas creativas de una gran factoría de ficción, como es Pixar.

A lo largo de la exposición, se analizan los orígenes de diversos protagonistas de algunos de los largometrajes más famosos de los estudios, desde sus inicios hasta la actualidad. No faltan las cuatro primeras entregas de la pionera 'Toy Story', pero en el recorrido de la muestra se encuentran los personajes de películas como 'Brave (Indomable)', 'Ratatouille', 'Bichos', 'Monstruos S.A.', 'Buscando a Nemo', 'Buscando a Dory', 'Los increíbles', 'Del revés (Inside Out)', 'Cars', 'Up', 'Coco' o 'Soul', la última producción de Pixar que tiene previsto su estreno en España el día de Navidad.

"Y quién mejor para explicar la construcción del diseño de un personaje de Pixar que los propios creativos, dibujantes y guionistas que participan en el proceso de creación de un largometraje", señala. A través de citas y de testimonios audiovisuales, los propios artistas de los estudios ofrecen una mirada desde el interior de los estudios y demuestran una idea clave de la exposición: la noción de industria creativa y la profesionalidad de los centenares de personas involucradas durante años en cada uno de los proyectos de Pixar.

Finalmente, todo lo que se acabará viendo en la pantalla está diseñado y creado desde cero, teniendo siempre en cuenta las necesidades del relato. "Esta ingente cantidad de trabajo permite llegar a un grado inigualable de precisión y fuerza en la narración visual y en la coherencia y definición de los personajes, cosa que se ha convertido en una marca de fábrica de los productos de los estudios Pixar. Cada rasgo de los personajes, cada entorno, desde los paisajes a la banda sonora del film, están destinados a conseguir despertar las emociones espectador", afirma.

El diseñador de producción Bob Pauley explica que son muchas las decisiones que hay que tomar pero, "cuando ves la película, todo el trabajo que hacemos debe desaparecer, lo único que quieres es que la gente crea en esos personajes y que tenga la sensación de estar dentro de la historia

con ellos".

Algunos de los dibujos originales incluidos en la exposición nunca antes se han mostrado fuera de los estudios, y reflejan como cada artista elige qué técnica se adapta mejor a su estilo individual. Hay dibujos a lápiz, rotulador, gouache, pintura digital, acrílico, acuarela.También se incluyen fragmentos de storyboard, que demuestran cómo cada paso en la evolución de un personaje responde a un guion literario pero también gráfico.

La exposición también incluye diversos audiovisuales. Entre ellos, destaca el que da la bienvenida al visitante de la exposición, el corto animado 'Luxo Jr.' (1986), uno de los primeros proyectos de Pixar, dirigido por John Lasseter, que fue el director creativo de los estudios y director de 'Toy Story'. En este corto, protagonizado por dos lámparas antropomorfas, un "padre" y un "hijo", se utilizó un algoritmo nuevo de autosombreado que aportaba un gran realismo.

Otros audiovisuales muestran los detalles de las texturas creadas con herramientas de pinturas digitales, el proceso de guion de 'Brave (Indomable)', entrevistas con los artistas o algunos de los momentos más destacados de las películas de Pixar.

Respecto al diseño de la muestra, la exposición remarca la idea de trabajo cuidadoso y de análisis, con una estética minimalista, casi de laboratorio, para facilitar que el visitante pueda centrar su atención en los dibujos y maquetas de los protagonistas de las películas. Después de su clausura en Sevilla, la exposición iniciará una itinerancia que la llevará a los CaixaForums de Girona, Palma, Tarragona y Lleida.