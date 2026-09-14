Caja Rural del Sur y Asaja Sevilla renuevan su alianza para impulsar la competitividad y el futuro del sector agrario

María Morales y José Luis García-Palacios firman el acuerdo de colaboración - CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural del Sur y Asaja-Sevilla han renovado el acuerdo de colaboración que mantienen para apoyar la labor que esta organización agraria viene desarrollando en la provincia con el objetivo de seguir impulsando este sector y su modelo agrícola.

El convenio ha sido firmado en Sevilla por el presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, y la presidenta de Asaja Sevilla, María Morales, quienes han ratificado el compromiso de ambas entidades para reforzar la competitividad, la formación y la defensa de los agricultores y ganaderos de la provincia en un entorno caracterizado por profundas transformaciones en el sector agrario, informa la entidad bancaria en un comunicado.

Mediante este acuerdo, Caja Rural del Sur proporcionará respaldo y asistencia técnica para el desarrollo de la gestión de las ayudas PAC de la Unión Europea para los profesionales del campo sevillano, así como, entre otras actividades, la organización de encuentros de análisis sectorial en colaboración con el Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales.

Además, el acuerdo busca paliar debilidades estructurales del ámbito rural, favoreciendo la dinamización económica de los mismos, la innovación en el sector y la mejora de la calidad de vida de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia, detalla el comunicado.

De este modo, ambas instituciones consolidan su estrecha colaboración para, de manera conjunta, hacer frente a desafíos decisivos como los cambios en la PAC, la volatilidad de los mercados, los costes de producción y los efectos del cambio climático.