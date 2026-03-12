Carmen Posadas, Manu Sánchez y Los Compadres, en el cartel de la Feria del Libro de Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Varios escritores conversan con el público en una reciente edición de la Feria del Libro de Mairena del Aljarafe. - AYTO.DE MAIRENA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Mairena del Aljarafe (Sevilla), que celebrará su nueva edición del 18 al 22 de marzo en el Parque Central, reunirá a autores de referencia de distintos géneros, "persiguiendo consolidarse como una de las citas culturales del calendario de Andalucía". Para ello, acudirán a la feria nombres reconocidos del panorama literario en un programa abierto a todos los públicos.

Así, el evento contará con la participación de autores de primer nivel como Juan Luis Arsuaga, referente en divulgación científica; Carmen Posadas; Manuel Vilas; el humorista y comunicador Manu Sánchez; el dúo Alfonso Sánchez y Alberto López, conocidos como Los Compadres; así como las escritoras Cherry Chic y María Martínez, entre otras firmas, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, ha señalado que con la Feria del Libro 2026 se da "un salto de calidad" para consolidar "el protagonismo de nuestro gran pueblo y para seguir creciendo". El regidor ha añadido que con esta cita de referencia en la provincia se quiere que "vecinos y vecinas disfruten de cultura de primer nivel gratis y que se sientan orgullosos de Mairena".

La programación reunirá propuestas de divulgación, novela, humor y literatura juvenil, con actividades pensadas tanto para lectores habituales como para quienes quieran acercarse por primera vez a la literatura, y para públicos de todas las edades. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la feria contará además con un expositor dedicado a la igualdad y distintas actividades de concienciación y visibilización.

Toda la programación puede consultarse en la web municipal. Como no podía ser de otra manera, esta iniciativa contará con una decena de expositores de librerías y editoriales. La Feria del Libro de Mairena 2026 es la sexta gran cita del calendario cultural del municipio, dando continuidad a citas recientes como el festival literario 'Mairena Black' y el festival de teatro para estudiantes 'Sopeao'. Con dicho calendario el consistorio quiere afianzar el protagonismo cultural logrado en los últimos años.