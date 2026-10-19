La Carrera ‘Tus Kilómetros Nos Dan Vida’ reúne en Sevilla a 6.000 corredores por la investigación del cáncer infantil

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carrera solidaria contra el cáncer infantil 'Tus Kilómetros Nos Dan Vida' ha presentado su XIV edición, que reunirá el próximo domingo 25 de octubre en el Parque del Alamillo a 6.000 corredores que han agotado los dorsales disponibles, para impulsar la investigación contra el cáncer infantil.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la jornada del domingo 25 de octubre dará comienzo a las 10,30 horas con las carreras infantiles, en las que los niños recorrerán distancias desde los 100 hasta los 1.000 metros en función de la edad.

A continuación, a las 12,00 horas será la carrera en categoría absoluta sobre una distancia de 5,2 kilómetros y para la que no hay tiempo límite de llegada a meta, así como una amplia oferta de actividades lúdicas y de convivencia que incluirá actuaciones en directo, tienda y tómbola solidarias, así como un servicio de ambigú benéfico.

En este sentido, la delegada de Deportes del Ayuntamiento, María Tena, ha destacado que "esta carrera es un claro ejemplo de solidaridad y cómo Sevilla responde siempre que se la necesita". "Este evento trasciende lo deportivo, es mucho más que una carrera, por lo que todos los sevillanos que no vayan a correr o que se hayan quedado sin dorsal pueden seguir apoyando la investigación a través del Dorsal 0. Cada aportación suma y va directamente para impulsar la investigación", ha añadido.

Desde su puesta en marcha en el año 2013 por iniciativa de profesionales de Oncología Pediátrica del Hospital Infantil Virgen del Rocío y familias de menores en tratamiento, la carrera 'Tus Kilómetros Nos Dan Vida' ha logrado recaudar más de 1,2 millones de euros que han sido canalizados a través de la Fundación Sehop, que los destina a impulsar la investigación y mejorar la atención a niños y adolescentes con cáncer.

Entre los proyectos apoyados destacan los ensayos clínicos, la Beca Nacional de Investigación 'Tus Kilómetros Nos Dan Vida', el Registro Español de Tumores Infantiles (RETI) y diferentes investigaciones sobre tumores pediátricos, además de iniciativas de musicoterapia y actividad física para menores en tratamiento.

En esta línea, todas las personas interesadas en realizar donaciones o ampliar la información sobre la carrera pueden hacerlo a través de la página web oficial del evento.